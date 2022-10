La Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) a été épinglée par la Cour des comptes à cause d’erreurs dans les montants des pensions de retraite. Pour y remédier, un nouvel outil va être mis en ligne.

Retraite, un outil fiable bientôt en ligne -iStock-Prostock-Studio

Plus d’un milliard d’euros de manque à gagner pour les bénéficiaires

Selon le rapport annuel de certification des comptes du régime de sécurité sociale établi par la Cour des comptes, les erreurs commises par la Cnav pour les pensions de retraites représentent un manque à gagner de plus d’un milliard d’euros pour les retraités. « Les erreurs commises par les caisses de retraite en 2021 portent sur 1,2 % du montant des prestations nouvelles et auront un impact cumulatif de 1,1 milliard d’euros jusqu’au décès des pensionnés. » Pour lutter contre ce problème, un nouvel outil a été élaboré.

Le nouveau dispositif proposé par la Cnav

Afin d’éviter les erreurs dans le montant des pensions versées, la Cnav a donc développé un outil qui va permettre de contrôler ses droits mais aussi, si besoin, de compléter et/ou modifier son dossier. Cet outil va s’appeler « Compléter ma carrière » et sera proposé progressivement et en ligne à partir du premier trimestre 2023. Il sera notamment possible d’ajouter des documents et de suivre la régularisation de son dossier. Au début, le nouvel outil proposé par la Cnav sera testé sur une partie des personnes concernées avant d’être ouvert à l’ensemble de ces dernières. Ainsi, comme indiqué par Renaud Villard (directeur de la Cnav), au cours de la première année, l’objectif est de mettre le nouveau service à disposition de 100 000 à 200 000 assurés puis de l’ouvrir à davantage de personnes. Pour l’instant, on peut consulter son relevé de carrière en ligne mais on ne peut pas le modifier. Il faut renseigner les données manquantes par e-mail ou par courrier traditionnel. Depuis juillet 2021, on peut en effet faire une demande de correction de son relevé de carrière à tout moment et non plus à partir de 55 (voire 60) ans. « Compléter ma carrière » avait été annoncé pour fin 2022. Il sera finalement proposé un peu plus tard. « L’outil informatique est prêt » a en tout cas assuré Renaud Villard. L’objectif ? Accélérer les démarches et améliorer la régularisation des dossiers comportant des erreurs.

Pourquoi des erreurs dans les calculs des pensions de retraite ?

À l’heure où tout - ou presque - est digitalisé, comment se fait-il qu’il y ait toujours des erreurs dans les calculs des pensions de retraite ? Cela est notamment dû aux « trous » de carrières dont la Cnav n’a pas connaissance. Les causes des trous de carrières peuvent être diverses. Il peut ainsi s’agir d’un licenciement, d’une reprise d’études, d’une reconversion professionnelle ou encore d’une pause pour élever ses enfants. La Cour des comptes a toutefois fait savoir qu’il y a du progrès dans le versement des pensions et que les erreurs sont moins fréquentes. Rappelons qu’une fois en retraite, les jeunes retraités ont deux mois pour contester le montant de la pension perçue.