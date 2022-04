Retraite : déclaré décédé par erreur, il ne touche plus sa pension et n'a plus de couverture sociale

Par erreur, un habitant de Dordogne a été déclaré décédé à cause d'un homonyme ce qui a provoqué la suspension du versement de sa pension de retraite. Photo d'illustration. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Depuis mars 2022, un retraité de Piégut-Pluviers (Dordogne) ne touche plus sa pension et n'a plus de couverture sociale. Sa carte vitale a également été désactivée après qu'il a été déclaré décédé à tort par sa caisse de complémentaire retraite.

Depuis le début du mois d'avril 2022, une épouse s'inquiétait de ne pas voir arriver la pension de retraite de son mari. Après s'être aperçue que la carte vitale de son époux avait été désactivée, cette habitante de Piégut-Pluviers (Dordogne) a contacté son banquier qui lui a annoncé que son mari était considéré comme officiellement décédé, rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine

En effet, la banque avait reçu quelques jours plus tôt une demande de confirmation de décès émanant de la caisse de retraite du mari. De fait, la couverture sociale et la pension du retraité avaient été supprimées. Choquée, son épouse s'est mise en quête d'un homonyme avec qui son mari aurait pu être confondu.

La Carsat reconnaît une « erreur »

D'après les informations de France 3 , la retraitée a retrouvé un homme portant le même nom que son mari et décédé le 2 mars 2022 en Gironde. Selon le média local, elle a alors demandé dans la foulée une copie intégrale de l'acte de naissance de son époux et fait établir un certificat de vie. Le 8 avril 2022, elle a envoyé un courrier recommandé à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat), la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et à la retraite complémentaire.

Le couple a reçu un coup de téléphone du responsable de son dossier à la CPAM qui a tenu à s'excuser. De son côté, la Carsat a également reconnu une « erreur » qu'elle s'est engagée à corriger.