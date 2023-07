Retraite complémentaire Agirc-Arrco : les malus et les bonus remis en question après la réforme

Les syndicats se sont prononcés en attenant l'avis des organisations patronales. (Edar / Pixabay)

Les partenaires sociaux, gestionnaires de l’Agirc-Arrco, vont devoir se décider sur le maintien ou non du malus appliqué à ceux qui partent en retraite à l’âge du taux plein. Les organisations syndicales sont d'accord sur sa suppression pour tous mais le patronat ne s'est pas encore prononcé.

En allongeant la durée de cotisation, la réforme des retraites va-t-elle conduire à la fin du malus de l’Agirc-Arrco pour la retraite complémentaire des salariés du privé ? Les partenaires sociaux, gestionnaires de l’Agirc-Arrco vont devoir prendre une décision. Les cinq organisations syndicales (CFDT, CFTC, FO, CGT et CFE-CGC) et les trois organisations patronales (Medef, CPME et U2P) se sont réunies ce mardi 11 juillet pour déterminer le calendrier de leurs discussions, rapporte Capital . Cinq rendez-vous sont calés à partir de début septembre.

Vers la fin de la décote de 10 % ?

A l'issue de ceux-ci, les partenaires sociaux doivent s’entendre sur un accord national interprofessionnel (ANI) permettant de fixer les principales règles du régime de 2023 à 2027. La question du malus en fera partie. Il est actuellement appliqué si vous décidez de partir en retraite à l’âge du taux plein. Il est alors appliqué une décote provisoire de 10 % pendant trois ans à la pension complémentaire. Pour éviter ce manque à gagner, il faut rester en activité un an de plus. En restant dans la vie active quelques années en plus, c'est même un bonus qui est appliqué à la retraite complémentaire.

En relevant l'âge légal de deux ans, la réforme des retraites remet en question le dispositif en vigueur. « Nous voulons faire tout ce qui est possible pour faire disparaître le malus rapidement , a précisé Christelle Thieffinne de la CFE-CGC. Il a été mis en place à un moment où la situation financière de l’Agirc-Arrco n’était pas au beau fixe. Aujourd’hui, les finances se portent bien » . Point important, le malus pourrait disparaître pour tout le monde.

Les syndicats sur la même longueur d'onde

« Nous demandons également qu'il soit supprimé pour les personnes qui le subissent actuellement » , a d'ailleurs fait savoir Frédéric Romain de la CFTC. Ces positions sont partagées par tous les syndicats de salariés mais le patronat ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. A noter que le malus ne sera pas la seule question à être débattue. Le sujet du maintien du bonus pourrait aussi être abordé.