Si les pouvoirs publics encouragent au maximum le maintien des ainés à domicile, il est cependant des circonstances où, pour diverses raisons, cela devient impossible. Le choix de l'hébergement peut alors être crucial... Maison de retraite, Ehpad, maison de retraite médicalisée : en fonction de l'état de santé et du degré de dépendance du sénior, les prestations varient... et les prix aussi ! Voici quelques éléments permettant d'y voir plus clair sur les différents tarifs appliqués.

Retraite : combien coûte une place en EHPAD ou en maison de retraite ? - iStock.com / izusek

Maison de retraite / EHPAD : quelles différences ?

La maison de retraite classique, également appelée Ehpa (établissement d'hébergement pour personnes âgées) accueille des résidents en principe autonomes. Ils sont généralement en recherche d'un hébergement leur permettant de rompre leur solitude, de pratiquer des activités, et de bénéficier d'animations. Par contre, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont, eux, vocation à accueillir des personnes âgées dépendantes. Le niveau d'autonomie du résident peut être variable, il est évalué par le « GIR » (groupe iso-ressources) qui contient six niveaux. Le GIR 1 est le niveau de perte d'autonomie le plus fort, le GIR 6 le plus faible.

Quels coûts moyens ?

Le coût des maisons de retraite non médicalisées est généralement inférieur à celui des Ehpad, mais leur fourchette de prix est extrêmement large... Ils peuvent fluctuer de 300 euros par mois pour les plus modestes, à 3 000 euros. Les différences de tarifications s'expliquent par des prestations et services plus ou moins nombreux et luxueux ; mais aussi par la localisation de la résidence. Les plus onéreuses sont celles situées dans les grandes villes, Paris arrivant bien sûr en tête ! Les tarifs se décomposent selon les postes suivants : Des frais de gestion administrative (admissions, documents de liaison avec la famille, prestations comptables, etc.) ; Des frais de prestations hôtelières (hébergement en chambre simple ou double, repas, entretien, maintenance, chauffage, etc.) ; Des frais d'animation (activités, ateliers, etc.) ; Des frais de blanchissage. En Ehpad, où les résidents bénéficient d'une assistance 24 heures sur 24 et où le personnel comprend a minima des agents hospitaliers, des infirmiers, un médecin, et des AMP (aide médico-psychologique) ; les prix varient entre 1 500 € et 6 000 € par mois. Le tarif dépendance de ce type d'hébergement est déterminé en fonction du degré de perte d'autonomie du résident : Il existe ainsi trois barèmes différents, qui sont déterminés par le GIR : (GIR 1 et 2 ; GIR 3 et 4, GIR 5 et 6). Le paiement médian va de 5,53 € par jour pour un résident GIR 5-6 (très peu dépendant), à 20,51 € par jour pour un résident GIR 1-2 (très dépendant) *.

Quelles aides financières ?

Tout sénior résidant dans une maison de retraite médicalisée peut bénéficier d'aides au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), de l'aide sociale à l'hébergement (ASH), ou encore de l'aide au logement. Les personnes en pleine autonomie peuvent quant à elles solliciter leur caisse de retraite pour tenter d'obtenir une contribution. *(CNSA, 2021)