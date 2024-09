Retraite : 5 raisons de commencer à épargner le plus tôt possible pour la préparer

(Crédits photo: 123RF)

Beaucoup de jeunes actifs pensent qu'il est encore trop tôt pour épargner pour leur retraite ou qu'ils auront plus de moyens plus tard. Pourtant, il est important d'anticiper sa retraite dès les premières années de la vie active. Découvrez pourquoi.

La question de la retraite est une préoccupation pour bon nombre de Français. Avec l'allongement de la durée de vie, les réformes successives des systèmes de retraite et la baisse progressive du taux de remplacement des pensions, épargner pour ses vieux jours est devenu incontournable. Pourtant, beaucoup de jeunes actifs repoussent ce projet, pensant qu'il est encore trop tôt ou qu'ils auront plus de moyens plus tard. Découvrez pourquoi il est important d'anticiper sa retraite dès les premières années de la vie active.

1. L'effet boule de neige des intérêts composés

La première raison de commencer à épargne le plus tôt possible pour sa retraite est liée à l'effet des intérêts composés. Ce principe repose sur le fait que l'argent épargné rapporte des intérêts, lesquels, à leur tour, génèrent des intérêts supplémentaires sur le long terme, et ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige. Ainsi, plus vous commencez à épargner tôt, plus votre argent aura le temps de croître. Par exemple, commencer à épargner 50 euros par mois à l'âge de 25 ans permet d'obtenir un capital d'environ 46.000 euros à 65 ans (avec un taux de valorisation de l'épargne de 3 % par an). En commençant à 40 ans, il ne sera que de 22.000 euros.

2. Gérer son effort financier

Commencer à épargner dès ses premières années professionnelles permet également de lisser l'effort d'épargne sur une période plus longue. En effet, il est bien plus confortable d'épargner régulièrement de petites sommes sur une longue période que de devoir épargner des montants importants sur une période plus courte. En épargnant régulièrement, vous mettez de l'argent de côté pour votre retraite sans y penser et de manière plus indolore pour votre budget. Cela vous permet aussi d'ajuster votre capacité d'épargne à vos moyens financiers : vous pouvez augmenter ou diminuer vos versements en fonction de votre budget et de votre niveau de vie.

3. Se couvrir contre les aléas de la vie

Perte d'emploi, problèmes de santé ou encore accident de la vie … personne n'est à l'abri d'un imprévu. En commençant tôt, vous vous constituez une marge de manœuvre pour faire face à ces éventualités. Si des périodes plus difficiles surviennent au cours de votre vie, votre épargne accumulée pourra servir de filet de sécurité. En ayant déjà constitué un capital, il sera plus facile de surmonter ces difficultés sans compromettre la qualité de vie à la retraite.

4. Profiter des avantages fiscaux

L'État encourage les Français à épargner pour leur retraite en offrant des avantages fiscaux sur certains produits d'épargne, comme les Plans d'Épargne Retraite (PER). Sur ce produit, les versements sont déductibles du revenu imposable (dans la limite d'un plafond prévu par la loi), permettant de réduire son impôt sur le revenu. En commençant tôt, vous avez l'opportunité de maximiser ces dispositifs et d'optimiser vos versements tout en réduisant votre impôt. De plus, vous pouvez choisir des placements plus risqués, comme des actions, qui présentent un potentiel de rendement élevé à long terme, tout en ayant le temps de compenser d'éventuelles fluctuations des marchés.

5. L'incertitude liée aux régimes de retraite publics

L'allongement de la durée de cotisation, la diminution du montant des pensions et l'incertitude concernant l'avenir des régimes publics rendent indispensable la constitution d'une épargne personnelle. Les jeunes générations ne peuvent plus se reposer uniquement sur les pensions de retraite pour assurer leur niveau de vie futur. Elles doivent prendre en main leur avenir financier dès que possible, afin de pallier les insuffisances potentielles du système de retraite.