Retour, échange, remboursement, avoir... Que faire quand nos cadeaux ne nous conviennent pas ?

Déception à l'ouverture du paquet le soir de Noël : vous n'êtes pas vraiment (voire pas du tout) satisfait de son contenu.

Même le Père Noël commet des erreurs. Chaque année, de nombreuses personnes souhaitent se séparer de certains cadeaux déposés quelques heures plus tôt au pied du sapin. Si vous en faites partie aujourd'hui, voici les solutions qui s'offrent à vous.

Si le cadeau vient d'un magasin

Mieux vaut être sûr de son coup lorsque l'on offre un cadeau acheté dans un magasin. Car un commerçant a tout à fait le droit de ne pas reprendre un article qui vient de sa boutique. Toutefois, comme cela est précisé sur le site de l'UFC Que Choisir, beaucoup proposent des solutions de retour. Vous pouvez ainsi dans la plupart des magasins demander à échanger votre article contre un autre. Il vous faudra alors choisir un produit au prix identique, ou régler la différence si celui-ci coûte plus cher que le premier. Vous pouvez également tenter de rendre le produit afin d'obtenir un avoir dans le magasin. Sinon, vous pouvez simplement demander à être remboursé. Mais dans tous les cas de figure, vous devrez rapporter l'article en bon état avec le ticket de caisse ou la facture.

L'opération est plus facile en cas de jouet défaillant ou en panne. Il faut alors revenir dans le magasin d'achat avec le ticket de caisse pour que celui-ci soit réparé ou échangé. Le commerçant est libre de choisir la solution qui l'arrange. En effet l'échange peut-être compliqué à obtenir, notamment si l'objet en question est en rupture de stock. Dans ce cas, demander un remboursement peut être une bonne idée, avec l'espoir de trouver le jouet identique dans une autre boutique.

Si le cadeau a été acheté sur Internet

Pour les achats à distance (par internet ou par téléphone), la loi est différente et protège mieux le consommateur. À partir du moment où l'acheteur a reçu le cadeau qui vous est destiné, il dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter et se faire rembourser. Il doit pour cela le faire savoir au vendeur par le formulaire transmis par celui-ci ou par courrier recommandé. Une fois le vendeur informé, l'acheteur dispose de 14 jours de plus pour renvoyer le produit. Attention, on parle bien sûr de la réception par l'acheteur et non par le destinataire final du cadeau. Une fois n'est pas coutume, les personnes ayant fait leurs courses à la dernière minute sont avantagées.

Outre la question des délais, la principale difficulté pour obtenir un remboursement vient de l'état du produit. L'UFC Que Choisir précise que « les vêtements et les appareils peuvent avoir été essayés, mais les CD, DVD, jeux vidéo et logiciels doivent être retournés scellés dans leur emballage d'origine ». De même, les cadeaux personnalisés ne peuvent pas non plus être rendus.

À partir du moment où le commerçant est informé de la volonté de rétractation du consommateur, il dispose lui aussi de 14 jours pour le rembourser intégralement (frais de livraison compris). Légalement, il peut aussi attendre le retour du produit avant de procéder au remboursement.

Internet comme solution de secours

Si les délais ont été dépassés, ou si vous avez perdu la facture, il existe toujours les sites de revente en ligne. Une solution particulièrement prisée des jeunes générations, y compris hors de la période de Noël. Des sites comme Leboncoin ou Vinted peuvent aider à écouler un large éventail d'objets. Pour les personnes peu à l'aise avec Internet, des boutiques physiques spécialisées existent aussi. Certaines sont généralistes et reprendront une grande diversité de produits. Cash Express et Easy Cash en font partie. D'autres sont spécialisées sur un segment particulier de biens, comme Gamecash pour les jeux vidéo.

Ces canaux ont l'avantage d'être moins regardants sur l'état du bien. On peut ainsi revendre des jeux déjà longuement utilisés et des vêtements portés plusieurs fois. En contrepartie, le prix sera largement en dessous de celui d'acquisition neuf. Il existe donc des solutions pour tout le monde, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. La meilleure restant de réussir son cadeau du premier coup.