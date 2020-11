Rentrée d'argent exceptionnelle : comment le placer ?

(Crédits photo : Pexels - Pixabay )

Qu'il s'agisse d'une prime, d'un cadeau sous forme de donation, d'un héritage, ou même pourquoi pas d'un gain lié aux jeux d'argent, une personne bénéficiera au cours de sa vie d'une ou plusieurs rentrées d'argent exceptionnelles.

Que faut-il en faire ? Quels projets et placements peuvent être envisagés ? Si le montant des sommes ainsi perçues et votre situation familiale et patrimoniale restent les principaux éléments qui vous aideront à déterminer quoi faire de ces émoluments inattendus, nous vous proposons dans cet article 4 pistes à explorer avant de vous décider.

Se faire plaisir

D'abord, et c'est bien normal, on peut envisager de se faire plaisir en achetant un bien convoité depuis longtemps : montre, bijoux, sac à main, etc. Mais attention à ne céder à la tentation que si vous pouvez vous le permettre, c'est-à-dire si vous possédez un fonds d'urgence déjà bien rempli.

Rappelons que votre épargne de précaution doit représenter 3 à 6 mois de salaire. Si vous avez seulement un mois de salaire de côté sur un livret bancaire, ce n'est pas assez pour faire face aux imprévus. Vous devrez donc remplir votre fonds d'urgence avant de penser à vous offrir des sneakers Balenciaga.

Rembourser ses crédits

Une rentrée d'argent exceptionnelle peut aussi être l'occasion de rembourser par anticipation ses crédits. Attention cependant à bien peser le pour et le contre avant de procéder à un remboursement. S'il sera presque toujours intéressant de se débarrasser d'un crédit à la consommation qui affiche un taux peu avantageux, en revanche, il est parfois moins intéressant de rembourser son crédit immobilier. En effet, vous devrez prendre en compte la somme restante à rembourser, le coût du crédit et de l'assurance emprunteur ainsi que les pénalités de remboursement anticipé pour faire votre choix, sachant que les sommes que vous conserverez si vous décidez de ne pas procéder à un remboursement par anticipation pourront être placées et vous rapporteront donc des sous. Le rendement potentiel du placement est donc aussi à considérer pour prendre votre décision.

Souscrire à un placement financier

Si vous n'avez pas de crédit en cours ou que vous décidez de le conserver ou que, après le remboursement anticipé, vous disposez toujours de liquidités, vous devrez placer les sommes d'argent restantes.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous. Vous pourrez en effet choisir de vous positionner sur le marché actions, le marché obligataire, le marché des matières premières, etc. Nous vous recommandons de bien diversifier votre capital en prenant en compte votre profil d'investisseur et donc vos objectifs d'investissement, votre horizon de placement et votre aversion au risque. À vous ensuite d'arbitrer entre placement à capital garanti peu rémunérateur comme le fonds euros d'une assurance-vie et placements plus risqués mais offrant un meilleur rendement comme les actions, les fonds type OPCVM, ou encore les ETF. Vous pourrez investir dans ces classes d'actifs depuis les unités de compte d'un contrat d'assurance-vie ou bien via un PEA ou un compte-titres. Si vous présentez une faible aversion au risque et possédez déjà un patrimoine bien diversifié, vous pouvez également vous tourner vers les placements alternatifs comme l'or, la forêt, la vigne ou encore les crypto-monnaies. Veillez néanmoins à ne consacrer à ces placements exotiques qu'une faible partie de votre patrimoine.

Investir dans l'immobilier locatif

Enfin, si la somme d'argent touchée est importante, provenant d'une succession par exemple, vous pourrez envisager un investissement immobilier locatif qui vous procurera des revenus complémentaires réguliers. Location nue ou meublée : à vous de choisir mais sachez tout de même que le statut de loueur meublé non professionnel (LMNP) permet de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables. Si vous ne souhaitez pas vous occuper vous-même de la gestion de votre bien (recherche de locataires, travaux, etc.) vous pouvez faire appel à une agence immobilière spécialisée.

Les sommes touchées ne sont pas suffisamment importantes pour acheter un bien mais vous souhaitez tout de même vous positionner sur le marché immobilier ? Pensez aux SCPI qui pourront aussi vous permettre d'investir dans l'immobilier mais avec un apport moins conséquent.