Rentrée 2023 : tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire

Comme chaque année, les foyers aux revenus modestes vont bientôt toucher l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette allocation est versée sous conditions de revenus et le montant varie selon l’âge de l’enfant. Pour pallier l’inflation, le montant de l’ARS vient d’être revalorisé pour la rentrée 2023.

À quoi sert l’allocation de rentrée scolaire ?

L’allocation de rentrée scolaire est une aide financière versée par la CAF ou la MSA, qui vise à soutenir les familles aux revenus modestes pour la rentrée scolaire. En effet, la rentrée est synonyme de nombreuses dépenses : fournitures scolaires, livres, cartables, vêtements etc. Cette allocation est versée sous condition de ressource, pour les enfants scolarisés, âgés de 6 à 18 ans. Son montant varie selon l’âge de l’enfant. Chaque année, le montant de l’ARS est revalorisé en fonction de l’inflation.

Quels sont les plafonds de ressource ?

Pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire, l’enfant doit être scolarisé, dans un établissement privé ou public ou alors suivre des cours par correspondance. Il doit avoir entre 6 et 18 ans, donc être né entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017. L’ARS est soumise à des conditions de ressources. Pour bénéficier de l’allocation de l’année scolaire 2023-2024, les revenus nets de l’année 2021 servent de référence. Ainsi, pour une famille ayant 1 enfant à charge, le plafond est fixé à 25 775 euros. 31 723 euros pour 2 enfants à charge puis 37 671 pour 3 enfants à charge et enfin 43 619 euros pour 4 enfants à charge. Ensuite, il faut ajouter 5 948 euros par enfant supplémentaire.

Le montant de l’ARS revalorisé pour l’année scolaire 2023-2024

L’allocation de rentrée scolaire vient d’être revalorisée en raison de l’inflation. Son montant est donc augmenté de 1,5 %, ce qui représente une hausse d’environ six euros. Plus les enfants sont âgés, plus le montant de l’allocation augmente. Ces derniers ont des besoins plus importants concernant leurs fournitures scolaires et équipements. Le montant pour la rentrée 2023 est donc : de 398,09 euros pour les enfants âgés de 6 à 10 ans ; de 420,06 euros pour les enfants de 11 à 14 ans ; et enfin de 434,60 euros pour les enfants de 15 à 18 ans. Cependant, l’allocation de rentrée scolaire est plus faible à Mayotte où la vie est moins chère.

Que faire en cas de dépassement du plafond ?

Si vos ressources dépassent légèrement les plafonds, vous pouvez tout de même bénéficier du droit à l’ARS différentielle. Pour y être éligible, la différence entre vos ressources et le plafond doit être inférieure au montant de l’allocation. Auquel cas, vous toucherez le montant de l’allocation moins le dépassement du plafond. Pour information, l’allocation de rentrée scolaire est versée à près de 3 millions de familles. Comme chaque année, cette aide sera versée au mois d’août, juste avant la rentrée scolaire (entre le 15 et le 20 août). Pour savoir si vous êtes éligible à cette aide du gouvernement, vous pouvez effectuer une simulation sur le site de la CAF ou de la MSA.