Rénovation énergétique : les aides pour les mono-gestes en baisse, les ménages modestes impactés

En deux ans, le nombre de chantiers financés via les primes énergie a chuté de 66 %. (AKuptsova / Pixabay)

Le fondateur de PrimesEnergie.fr dresse un constat sans appel sur les dispositifs d'aides pour aider les ménages français à engager des travaux de rénovation énergétique. Les derniers changements lancés par le gouvernement encourageant davantage à la rénovation globale se sont faits à la défaveur des ménages les plus modestes.

« En chute libre » , c'est le constat dressé par le dispositif d'aides publiques à la rénovation énergétique PrimesEnergies.fr qui a déjà versé plus d'un milliard d'euros d'aides aux foyers français depuis 2010. En deux ans, le nombre de chantiers financés via ces primes a chuté de 66 %. Les ménages les plus modestes seraient les plus touchés, rapporte Le Parisien .

« Le ministère a baissé les aides pour les mono-gestes »

« Ce sont les foyers les plus précaires qui en font les frais » , reconnaît, Nicolas Moulin, le fondateur de PrimesEnergies.fr. Et d'ajouter : « Seuls 35 % des montants ont, en effet, été versés aux ménages ayant les plus faibles revenus au premier trimestre 2023, contre 63 % au premier trimestre 2021. »

« Le ministère a baissé les aides pour les mono-gestes (isolation d'une toiture, isolation des murs, installation d'une chaudière à condensation à haute performance), en les concentrant sur les pompes à chaleur et les rénovations globales afin d'être plus efficace. » Mais le constat est sans appel : « Ca ne marche pas du tout, car le reste à charge est beaucoup trop important ! » .

Les rénovations globales mises en avant

Ainsi, selon l'étude transmise au Parisien , les rénovations globales correspondent à 2,6 % des chantiers au premier trimestre 2023, mais pèsent pour 39 % des primes versées. « Engager des travaux de rénovation globale permet de faire environ 55 % d'économie d'énergie, mais ça coûte cher, 80 000 euros en moyenne. Même si les aides pour ce type de chantier sont plus importantes qu'avant, en moyenne de 20 000 à 30 000 euros, ça exclut les plus modestes, car ils n'ont pas les moyens de sortir plusieurs milliers d'euros » , a regretté Nicolas Moulin.

Le ministère de la Transition écologique n'a pas donné suite aux demandes du Parisien . Une réunion sur les aides à la rénovation énergétique devrait néanmoins avoir lieu ce vendredi. Selon l'Agence nationale de l'habitat, 1,7 million de Français dont 67 % de ménages modestes ou très modestes, ont bénéficié du dispositif MaPrimeRénov' depuis 2020.