Renault prête sa ZOE

Le groupe automobile Renault a décidé de faire la promotion de sa ZOE de façon originale. Un petit village français a ainsi été choisi pour la tester gratuitement pendant un temps limité.

iStock-supergenijalac

Une campagne de promotion originale

Premières impressions

Dans l'Ariège, en région Occitanie, se trouve un petit village de 30 habitants dénommé Appy. Et quand on sait qu'en Anglais « happy » signifie « heureux », on se dit que ce village était prédestiné à être choisi par Renault pour sa campagne publicitaire autour de la ZOE. « Appy, le village 100 % véhicules électriques », tel est le slogan choisi par Renault pour sa nouvelle campagne. Dans le cadre de cette dernière, la marque au losange a décidé de prêter une ZOE à chaque foyer pendant trois ans. Son objectif ? Démontrer la polyvalence ou encore la praticité de sa voiture 100 % électrique qui promet jusqu'à 395 kilomètres d'autonomie. « Pendant trois ans, les habitants de cette commune de l'Ariège pourront tester l'expérience de la conduite en électrique à bord de Nouvelle ZOE et livrer leurs impressions » explique ainsi Renault dont la publicité est gérée depuis de nombreuses années par le groupe Publicis.« Si les habitants d'Appy, qui résident dans l'une des villes les plus éloignées de toutes commodités, adoptent la mobilité électrique, elle est donc à la portée de tous ! Le passage aux véhicules électriques est simple et ne complexifie en rien le quotidien » explique Renault qui a inauguré le dispositif le 21 juillet dernier. Chaque foyer a ainsi reçu le véhicule, une wallbox et des prises nécessaires pour recharger le véhicule à domicile. Du côté des habitants, les premières réactions sont un peu mitigées. Au bout d'une semaine de test, l'idée montrait déjà ses limites et beaucoup ont décidé de continuer à utiliser leurs véhicules habituels plus adaptés à leur quotidien. « Une roue de tracteur, ça ne rentre pas dans le coffre [de la ZOE] » explique ainsi un habitant. Un autre trouve le principe de la voiture électrique trop complexe. « Je dois prendre quelques jours de vacances. Mais je vais prendre ma voiture : les bornes de recharge, tout ça, c'est encore trop compliqué pour moi. » « C'est vrai que ça monte beaucoup, pour arriver ici, mais la batterie se recharge dans les descentes. Donc, les deux s'équilibrent. On arrive à 395 kilomètres d'autonomie environ. C'est un beau joujou, très agréable à conduire. Une belle réalisation en tout cas » a déclaré de son côté un autre habitant de la petite commune. « C'est quand même un très beau cadeau... » conclut un autre Pynarol. Rappelons que les villageois d'Appy ont trois ans pour s'habituer à la ZOE. Jusqu'à la fin de l'expérience, ils doivent refuser toutes les demandes d'interviews et autres. En effet, le silence de la voiture électrique contre leur silence, c'est le deal proposé par Renault et Publicis. Rendez-vous en 2023 pour connaître les conclusions de cette expérience inédite.