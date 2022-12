Renaud van Ruymbeke : «Le montant des avoirs cachés dans les paradis fiscaux est évalué à 8 .700 milliards de dollars»

Renaud van Ruymbeke, ancien juge d’instruction au pôle financier de Paris. (© DR)

Renaud van Ruymbeke, ancien juge d’instruction au pôle financier de Paris a accordé un entretien au Revenu, pour nous parler de son livre «Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux» .

Renaud van Ruymbeke a été, pendant vingt ans, l’un des juges emblématiques de la lutte anti-corruption. Il a notamment conduit les enquêtes politico-financières dans l’affaire Urba, celle des frégates de Taïwan et l’affaire Elf. Il est aussi l’auteur des Mémoires d’un juge trop indépendant (Tallandier).

Dans le livre que vous publiez, Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux (Les Liens qui Libèrent), vous estimez que les paradis fiscaux restent «le vrai scandale du siècle». Pourquoi ?

Renaud van Ruymbeke : malgré l’appel de Genève lancé en 1996 par plusieurs juges d’instruction et procureurs européens, notamment en Suisse, en Italie, en Espagne et moi-même en France, malgré l’engagement de Nicolas Sarkozy lors d’un G7 en 2009 de mettre fin aux paradis fiscaux, malgré la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) de 2010 aux États-Unis destinée à renforcer les échanges de données, malgré les efforts de l’OCDE, les paradis fiscaux continuent de prospérer. Même si cela reste difficile à chiffrer, les économistes évaluent à 8.700 milliards de dollars environ le montant des avoirs cachés dans les paradis fiscaux. On y trouve aussi bien des fraudeurs du fisc que des gros trafiquants de drogue, des personnalités corrompues liées le plus souvent à des dictatures ou des mafieux… Les États sont confrontés à des problèmes abyssaux pour