La crise énergétique en France liée au conflit avec la Russie risque de provoquer des difficultés d’approvisionnement l’hiver prochain. Les Français sont appelés à réduire dès maintenant leur consommation de gaz et d’électricité.

Réduire sa consommation d’énergie en vue de l'hiver prochain / iStock-tioloco

Conflit avec la Russie et panne de réacteurs nucléaires

Depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, la France doit trouver des alternatives au gaz russe pour s’approvisionner en énergie. Une crise majeure inédite qui risque d’avoir des conséquences pour l’hiver prochain, en plus de la flambée des prix des hydrocarbures. D’autant plus que vient s’ajouter la mise à l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires en France. Au total 15 réacteurs sont hors service en raison de fissures de corrosion découvertes sur des systèmes de sécurité. Les opérations de maintenance avaient été décalées à cause de la crise sanitaire. Résultat, la production d’électricité nucléaire est fortement ralentie et la Commission de régulation de l’énergie a estimé qu’elle était au même niveau que celle de 1991, soit un niveau très bas.

L’appel de la Commission de régulation de l’énergie

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a appelé les Français à réduire leur consommation d’énergie dès maintenant afin de ne pas épuiser nos stocks de gaz pour l’hiver prochain. « Il faut économiser du gaz et de l'électricité en France dès maintenant sinon cela pourrait mal se passer l'hiver prochain » a déclaré Jean-François Carenco, le président de la CRE. Précisant que « les industriels, le tertiaire, les bâtiments publics, mais aussi chacun d'entre nous » devons impérativement faire des efforts « que ce soit en baissant le chauffage, la climatisation, les lumières ». Une situation inédite en France et Jean-François Carenco a répété à plusieurs reprises l’urgence de la situation afin que les Français en prennent pleinement conscience. « Il y a urgence à accélérer. La crise que nous traversons doit permettre de comprendre que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel ».

Comment réduire sa consommation d’énergie

Pour réduire sa consommation d’énergie, plusieurs gestes simples sont à adopter. Le premier geste consiste à isoler au mieux sa maison, afin de réduire la chaleur qui s’en échappe, et donc réduire la consommation de chauffage. Les maisons et appartements sont souvent trop chauffés. Il est donc conseillé de réduire d’un degré seulement le thermostat pour arriver à une température de 19°C dans les pièces à vivre, et 17°C dans les chambres. L’eau chaude constitue également une grande perte d’énergie. Il convient donc de réduire sa consommation d’eau chaude, en favorisant les douches aux bains, ou en lavant la vaisselle et le linge à basses températures. Il est préférable de ne pas laisser les appareils électriques sur le mode veille, mais plutôt les débrancher. Par exemple débrancher sa télévision et sa boxe lors d’un départ en vacances. Pour faire des économies d’énergie, vous pouvez aussi entretenir vos appareils de chauffage, régler le chauffe-eau à 60°C, avoir moins recours à la climatisation, changer votre chaudière par une installation plus économe, ou encore rénover énergiquement votre habitation.