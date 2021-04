Rappel Conso, le nouvel outil pour signaler les produits dangereux

Tous les produits défectueux ou dangereux sont recensés sur cette plateforme, lancée ce jeudi.

Après le succès de Signal Conso, lancé l'année dernière pour alerter sur des difficultés ou des arnaques lors d'un achat en magasin ou sur internet, le ministère de l'Économie a décidé de lancer une nouvelle plateforme: Rappel Conso. Cette dernière permet de rassembler toutes les informations concernant les rappels de produits défectueux ou dangereux.

Le projet à l'initiative du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les services du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du ministère de la Transition écologique, a émergé à l'issue des dysfonctionnements observés dans la gestion du rappel des laits contaminés à la salmonelle en 2018.

Déjà obligatoire auparavant, sous peine d'une amende de 1500 euros, le fait pour l'entreprise de communiquer en cas de retrait ou rappel, était rendu presque inutile par la difficulté pour le consommateur d'avoir accès à l'information, que ce soit en magasin ou auprès des pouvoirs publics. Selon le type de produit, ils pouvaient ainsi se retrouver sur le site du ministère de l'économie ou de l'agriculture. De même les sites 60 millions de consommateurs ou Que choisir proposaient des listes récapitulatives. Enfin des sites comme Oulah pouvaient alerter rapidement grâce à des notifications sur le téléphone.

Difficulté à contacter le consommateur dans la grande distribution

Si pour des secteurs comme l'automobile, les quelques rappels, concernaient plusieurs dizaines de milliers de voitures, comme Tesla récemment, et les risques tels que l'information était rapidement communiquée, ce n'était pas le cas de certains produits de la grande distribution ou sur des défaillances localisées. Pour ces derniers, il est presque impossible de connaître et de prévenir toutes les personnes ayant acheté un produit dangereux. C'est le problème rencontré par Auchan, début mars, lorsque des «petits fils métalliques pouvant présenter un risque de blessure pour les consommateurs» ont été retrouvés dans ces yaourts.

Dorénavant tout le monde peut avoir une vision claire sur Rappel Conso. Les produits sont classés en différentes catégories comme alimentation, automobile et moyens de déplacements, maison-habitat... Pour chaque produit, outre le nom et une photo, est indiqué le risque tel les blessures externes ou la présence de contaminants chimique et le motif du retrait comme la présence de produit chimique, ou des défaillances du système de sécurité, ainsi que la zone concernée par le rappel. Si le consommateur possède chez lui un article cité sur le site, ce dernier lui explique la démarche à suivre.

Quelques exceptions toutefois; les médicaments et les dispositifs médicaux suivent une procédure différente et sont déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament. De même pour les produits d'occasions ou reconditionnés qui ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration sur le site.