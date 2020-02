Qui appelle-t-on les HNWI ?

Les High net worth individuals (ou personne à valeur nette élevée) sont cette infime part de la population (0,1 % de la population mondiale) qui possèdent plus de 5 millions de dollars d'actifs liquides. Un monde à part que la société britannique Euromonitor « leader mondial des études de marché stratégique », comme elle se définit elle-même, a tenté de percer dans un récent rapport.

iStock-EXTREME-PHOTOGRAPHER

Le profil type d'un HNWI

Les goûts des HNWI

Les chiffres

Pour être considéré comme un HNWI, il faut détenir, sans compter la résidence principale et les biens (œuvres d'art, voitures, bateaux...), au moins 5 millions de dollars sur son compte. Seuls 4,1 millions d'individus dans le monde répondent à cette exigence. Et possèdent plus de 21 % de la richesse mondiale. Difficile pourtant d'approcher cette extraordinaire manne financière. Comme l'explique la firme anglaise dans son rapport, les HNWI sont difficiles à « capter » car « ce sont des globe-trotters très occupés » qui en outre sont rarement décisionnaires quand il s'agit de dépenser leur argent, entourés qu'ils sont par des conseillers, assistants et autres hommes à tout faire. Selon Euromonitor, ces ultra-riches sont « souvent des dirigeants d'entreprise, des preneurs de risques et des adopteurs précoces des nouvelles technologies » et « accordent une très grande importance aux études internationales pour eux-mêmes et pour leurs enfants ».Quels sont alors les produits qui sont à même de séduire cette clientèle si rare et exigeante ? Si bien sûr les HNWI ne résistent guère aux signes extérieurs de richesse comme les belles voitures, les jets privés ou les yachts, il est un aspect que les grandes marques de luxe n'avaient pas prévu. Les ultra-riches, souligne Euromonitor, veulent qu'il leur soit facile « d'acheter une robe à Chicago et de la retourner à New York, d'acheter des bijoux en ligne et de les retourner en magasin ». Autrement dit, cette clientèle achète aussi sur le web. Et des articles à prix d'or. Les sites d'e-commerce haut de gamme ont donc de belles heures devant eux. Autre caractéristique mise en évidence par la firme britannique, les HNWI goûtent particulièrement les biens personnalisés. Mais des chaussures sur mesure à 1700 $ comme celles de chez Miu-Miu ne suffisent pas. « Les HNWI s'attendent à ce que les privilèges et les exclusivités aillent bien au-delà des biens et des services. Ils veulent une relation qui va leur apporter des avantages à long terme » conclue Euromonitor.Le nombre de HNWI a presque doublé en 10 ans en passant de 2,4 millions à 4,1 millions. Plus de la moitié (57,8 %) résident aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est en Russie que les HNWI sont les plus riches puisque la valeur moyenne de leurs actifs est estimée à 57,2 millions de dollars US contre 13,9 millions en moyenne dans le reste du monde.