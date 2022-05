Quels droits à la retraite pour les freelances ?

Tout le monde n’est pas attiré par le salariat. Cependant, certaines personnes hésitent à opter pour le statut de freelance à cause de la question de la retraite.

Halte aux idées reçues

« Tu ferais mieux d’opter pour le statut de salarié, au moins tu aurais une vraie retraite ! » On vous a déjà fait cette remarque ? Pour beaucoup, opter pour le statut de travailleur indépendant, c’est dire adieu à la retraite. Pourtant, comme les salariés, les freelances cotisent pour leur retraite.

EURL, SARL, microentreprise…

Une personne souhaitant devenir freelance a le choix entre plusieurs statuts. On peut devenir micro-entrepreneur ou bien opter pour la société à responsabilité limitée (SARL) ou encore pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Et c’est ce statut qui va déterminer vos droits à la retraite. Vous pouvez par exemple relever de la sécurité sociale des indépendants (SSI) ou encore de la CIPAV (caisse interprofessionnelle et prévoyance et d’assurance vieillesse). Note : depuis la suppression du RSI - régime social des indépendants - hors exceptions, les freelances ont le choix entre CIPAV et SSI. Les présidents ou directeurs généraux de SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle), les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et les gérants non associés d’EURL dépendent du régime général de la sécurité sociale.

Retraite de base et retraite complémentaire

Tout freelance doit valider un certain nombre de trimestres afin de prétendre à une pension de retraite. La validation des trimestres dépend du chiffre d’affaires réalisé. S’il est trop bas, le trimestre n’est pas pris en compte pour la retraite. En fonction de votre année de naissance, vous devez avoir validé entre 167 et 172 trimestres. On ne peut pas valider plus de quatre trimestres par an. Cette règle s’applique aussi à ceux qui cumulent statut de salarié et statut de freelance. Les travailleurs indépendants doivent cotiser pour deux régimes : le régime de base (en trimestres) ; le régime complémentaire (un système de points). La CIPAV gère également un régime obligatoire d’invalidité-décès. Les démarches administratives vous stressent ? Soyez rassuré, lorsque vous créez votre entreprise auprès de l’URSSAF, c’est cette dernière qui effectue votre affiliation.

L’importance d’anticiper sa retraite

Si vous craignez que votre retraite de freelance ne soit pas suffisamment élevée pour vivre convenablement, anticipez-la autant que possible en épargnant dès à présent ou en investissant dans des produits d'épargne. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre établissement bancaire afin de connaître ses offres en la matière. Votre centre d'impôt ou votre notaire peuvent également vous apporter des conseils en gestion patrimoniale

La réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, qui vient tout juste de débuter son deuxième mandat de président de la République française, souhaite notamment repousser l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Face aux vives réactions suscitées par cette annonce, il s’est engagé à discuter avec les divers syndicats français. Sa réforme, telle qu’il la conçoit, devrait permettre de réaliser 12 milliards d’euros d’économies annuelles.