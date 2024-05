Quelles aides de l'État pour installer des panneaux solaires ?-iStock-DragonImages.jpg

Le soleil comme source d’énergie renouvelable

Les énergies sont qualifiées de renouvelables lorsqu’elles sont alimentées par des éléments naturels comme le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les marées, les chutes d’eau etc. Les panneaux solaires sont une source d’énergie accessible aux particuliers. Grâce à l’installation de panneaux solaires, la chaleur du soleil peut être utilisée pour produire de l’électricité ou de la chaleur. Les particuliers peuvent ainsi choisir d’utiliser des panneaux solaires thermiques pour produire de la chaleur, ou bien des panneaux solaires photovoltaïques pour convertir l’énergie du soleil en électricité sous forme de courant continu. Ces deux technologies sont éligibles à des aides de l’État.

Vers une transition énergétique

Dans le cadre du plan solaire du gouvernement, l’État souhaite accompagner les Français vers une transition énergétique. Et les panneaux solaires sont un des éléments indispensables à cette transition qui pourraient doter le pays d’une puissance énergétique solaire. Le hic ? Le prix de l’installation de panneaux solaires est très élevé et de nombreux ménages n’ont pas les moyens de dépenser une telle somme d’argent. À titre d’exemple, il faut compter entre 8 000 et 19 300 euros pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance comprise entre 3 et 9 kWc. L’État a donc mis en place des aides pour aider les Français à installer des panneaux solaires chez eux.

Les aides pour panneaux solaires thermiques

Pour utiliser la chaleur du soleil comme source de chauffage, le logement doit également être équipé d’un système de chauffage ou d’un chauffe-eau compatible. Il faut donc remplacer les anciens équipements et cette dépense peut être épaulée par MaPrimeRénov’. Cette aide de l’État est attribuée sous conditions de ressources et permet de financer : un chauffage fonctionnant à l'énergie solaire ; une fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; un chauffage ou fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. Le montant de cette aide varie entre 4 000 et 11 000 euros. Par ailleurs, les primes « coup de pouce énergie » permettent de financer l'installation par une entreprise d'un système solaire combiné, destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.

Les aides pour les panneaux solaires photovoltaïques

Si vous équipez votre logement de panneaux solaires photovoltaïques, l’électricité produite peut être pour votre consommation mais vous pouvez aussi la revendre. L’État a donc mis en place plusieurs aides pour inciter les ménages à s’équiper, à savoir : une prime d'investissement en cas d'autoconsommation ; une obligation d'achat par EDF à des tarifs fixés par arrêté ; des exonérations fiscales sur la revente, selon le type d'installation.