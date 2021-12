Le SMIC sera revalorisé en janvier 2022. Mais quel sera le pourcentage de cette revalorisation? Le Gouvernement a tranché.

Quelle revalorisation du SMIC en janvier ? / iStock-HJBC

Le SMIC

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, communément désigné par l’acronyme «SMIC», est le salaire minimum français. Un salarié, qu’il soit en CDD ou encore en CDI, ne peut légalement pas percevoir une rémunération inférieure au SMIC. Ce dernier a remplacé le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti), en place jusqu’en 1970. Au 1er janvier 2021, le montant mensuel du SMIC était de 1231euros (en net). En octobre, il était légèrement supérieur: 1258euros net soit 1589,47euros brut. Mais pourquoi prendre ce mois comme référence? Parce que le Gouvernement a, en octobre dernier, augmenté le SMIC de 2,2%, une première en 10ans. C’est le Code du Travail qui impose une augmentation mécanique du SMIC en cas d’inflation supérieure à 2% par rapport à la dernière période de référence.

Quelle revalorisation en janvier 2022 ?

Divers experts ont estimé que le SMIC augmenterait, en janvier 2022, de 0,5 à 0,6%. Toutefois, l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a, le 15 décembre dernier, annoncé que l’augmentation serait de 0,9% (en ne prenant en compte que la hausse mécanique induite par l’inflation). Qu’en est-il alors? Le Gouvernement va-t-il décidé de donner un «coup de pouce» à la revalorisation du SMIC? La réponse a été donnée par des syndicats le 15 décembre puis confirmée par Elisabeth Borne (ministre du Travail) le 16 décembre. Le Gouvernement a suivi les recommandations du Groupe d’experts du SMIC et a donc choisi de ne pas accorder ce fameux «coup de pouce». La revalorisation de janvier 2022 sera donc bel et bien de 0,9% comme annoncé par l’Insee. Pour rappel, la revalorisation du SMIC, effectuée chaque année à la date du 1er janvier, se base sur deux critères: l’inflation mesurée pour les 20 % des ménages français aux revenus les plus modestes ; la moitié du gain annuel de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés (SHBOE).

Janvier 2022 et revalorisation du SMIC : le point

C’est donc une revalorisation de 0,9% que va connaître le SMIC le 1er janvier prochain. Cela correspond à un peu moins de 14 euros bruts supplémentaires par mois. Le SMIC horaire brut va ainsi passer de 10,48euros à 10,57 euros. À titre de comparaison, en 2014, le SMIC horaire brut était à 9,53 euros contre 9,76 euros en 2017 ou encore 9,88 euros en 2018. Les syndicats auraient voulu un « coup de pouce » du Gouvernement et sont évidemment déçus de ne pas voir leur souhait exaucé. Pour la CGT, le pouvoir d’achat est la plus grande préoccupation des Français et les prix connaissent une hausse importante dans divers domaines (carburant, énergie, alimentation, transports…). Pourtant, «le Gouvernement fait [...] le choix de précariser davantage encore les salariés à bas salaires». Cette revalorisation concerne un peu plus de deuxmillions de personnes du secteur privé.