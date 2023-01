Préparer l'avenir de ses enfants est la préoccupation de tous les parents. Comment placer au mieux l'argent que son enfant reçoit en cadeau pour les fêtes de fin d'année ou son anniversaire ? Différents produits d'épargne sont disponibles pour les mineurs.

Quelle épargne pour les enfants ?-iStock-joey333

Ouvrir un produit d'épargne pour un enfant : par qui et comment ?

Ouvrir un livret d'épargne pour ses enfants permet de commencer à leur constituer un petit pécule qui leur sera bien utile à leur majorité. Cette démarche ne peut être effectuée que par les parents ou le représentant légal, même si l'argent est donné par un tiers. La souscription peut se faire dans un établissement financier (agence bancaire, banque en ligne...), en fournissant différents justificatifs : pièces d'identité du représentant légal et du mineur, copie du livret de famille. Presque tous les placements sont envisageables pour les mineurs, sauf le Livret d'épargne populaire (LEP), le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le Plan d'épargne en actions (PEA).

Les produits d'épargne dès la naissance d'un enfant

Le Livret A arrive en tête de liste des produits d'épargne pour les enfants. On peut y déposer jusqu'à 22 950 €, et le taux de rémunération a été augmenté à 2 % au 1er août 2022. Les intérêts sont exonérés d'impôt et de cotisations sociales. Le Compte épargne logement (CEL) permet de placer un maximum de 15 300 € (dont 300 € à l'ouverture), avec des versements et retraits d'au moins 75 €. Le taux de rémunération est de 1,25 % (+ prêt à taux réduit et prime de l'État s'il a été souscrit avant 2018). La fiscalité est différente selon que le CEL a été ouvert avant ou après 2018. Le Plan d'épargne logement (PEL) impose un premier versement de 225 €, autorise un plafond de 61 200 €, et est rémunéré à hauteur de 2 % pour les PEL ouverts depuis le 1er janvier 2023. Les versements sont libres, mais doivent atteindre 540 € par an. Le Plan d'épargne retraite (PER) est également possible pour un mineur. Après sa majorité, le jeune aura le choix entre le conserver en vue de sa retraite, ou utiliser l'épargne pour acheter sa résidence principale. D'autres solutions offrent une certaine souplesse, telles que le compte/livret d'épargne bancaire, qui permet de garder une épargne disponible sans limite de montant ni de durée. Ses modalités sont déterminées avec l'établissement financier. Le taux de rémunération, fixé librement par la banque, se situe le plus souvent entre 0,2 % et 1,5 %. (mais il peut atteindre, avec certaines offres, jusqu'à 4 %). Quant à l'assurance vie, qui peut être souscrite pour un enfant mineur, elle permet des versements libres ou programmés, et n'est soumise à aucun plafond. Sa rémunération dépend du support choisi, et sa fiscalité est avantageuse après 8 ans. À SAVOIR : pour tous ces placements, le jeune ne pourra faire des retraits qu'avec l'accord de son représentant légal, et ne disposera librement de son argent qu'à partir de 18 ans. Le Livret A est l'exception qui confirme la règle : le retrait autonome est possible à partir de 16 ans.

Les produits d'épargne à partir de 12 ans

Le Livret jeune est destiné aux jeunes de 12 à 25 ans. Son taux de rémunération est fixé par les banques, mais ne peut pas être inférieur à celui du Livret A. Les versements sont libres, avec un plafond de dépôt limité à 1 600 €. Entre 16 et 18 ans, le jeune peut retirer des fonds, à condition que le représentant légal ne s'y oppose pas. À partir de 16 ans, le parent (ou représentant légal) peut ouvrir pour son enfant mineur un compte courant avec un chéquier et une carte de paiement. En revanche, les parents doivent se porter caution, et engagent leur responsabilité en cas d'incident sur le compte.