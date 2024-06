Quel est l'impact du temps partiel sur vos droits à la retraite ?

Les Français qui ont travaillé à temps partiel n'acquièrent pas les mêmes droits à la retraite. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Au moment de prendre sa retraite, avoir travaillé à temps partiel est tout sauf anodin. La situation est différente pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires mais pour tous, l'impact négatif peut être important. Le site La retraite en clair fait le point sur les conséquences pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires.

Vous êtes salarié dans le privé

Travailler à temps partiel dans le secteur privé réduit forcément vos droits. Trois effets peuvent se combiner. La pension issue du régime général de la Sécurité sociale, calculée à partir de la moyenne de vos 25 meilleures années en matière de salaire, sera automatiquement réduite. Même chose pour votre pension complémentaire, puisque vous aurez acquis moins de points qu'en temps plein.

Un troisième effet concernant la durée de cotisation peut s’ajouter. En effet, la validation des quatre trimestres dans une année est liée aux revenus perçus. Un salarié valide un trimestre s'il touche au moins 150 fois le Smic horaire, soit 1 747,50 euros en 2024. En clair, s'il perçoit moins de 6 990 euros dans l'année à cause de ce temps partiel, il ne validera pas quatre trimestres. Il devra donc, à terme, travailler plus longtemps pour obtenir un taux plein ou accepter une pension plus faible.

Vous êtes fonctionnaire

Cette question ne se pose pas pour les fonctionnaires. Pour eux, chaque année travaillée rapporte forcément quatre trimestres, peu importe le temps de travail hebdomadaire. Toutefois, le temps partiel a des conséquences sur le calcul de la « durée de service », qui sert ensuite au calcul de la pension. En travaillant par exemple à mi-temps, le fonctionnaire ne valide ainsi que deux trimestres de durée de service et touchera donc une pension plus faible. Des exceptions existent cependant, si l'agent public a surcotisé ou si le temps partiel a été octroyé après une naissance ou une adoption.

Le temps partiel réduit aussi le nombre de points RAFP (Retraite additionnelle de la fonction publique) que le fonctionnaire cumule pour sa retraite complémentaire.