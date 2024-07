Que faire en cas de perte ou de vol de votre carte bancaire ?-iStock-nicoletaionescu.jpg

Perte ou vol de carte bancaire : « action, réaction ! »

Si votre carte bancaire a été volée ou perdue, il est essentiel d’agir le plus rapidement possible afin qu’elle ne soit pas utilisée par une autre personne que vous. Commencez par prévenir votre banque par téléphone, via votre compte en ligne ou directement en agence. Faites une demande d’opposition afin que votre carte bancaire ne puisse plus être utilisée pour effectuer des paiements. Vérifiez toujours le contrat que vous avez signé avec votre banque, les démarches à effectuer en cas de vol ou de perte de carte bancaire y sont indiquées. Certains établissements demandent par exemple de confirmer la perte/le vol par lettre recommandée avec accusé de réception. Il existe aussi un serveur interbancaire d’opposition que vous pouvez contacter au 0 892 705 705 (+33 442 605 303 depuis l’étranger). Le numéro d’enregistrement de votre demande vous sera communiqué, conservez-le précieusement. Vous avez retrouvé votre carte après la demande d’opposition ? Vous devrez quand même en demander une nouvelle. Il s’agit en effet d’une procédure irréversible.

Quels sont les montants remboursés ?

Si vous avez fait une demande d’opposition et qu’un paiement a été effectué après cette dernière, votre banque est en faute. En conséquence, vous pouvez contester l’opération et demander un remboursement. Vous disposez de jusqu’à 13 mois (à compter de la date de débit des sommes) pour faire la demande. En cas de négligence/faute de votre part, votre banque n’a pas obligation de vous rembourser. Elle devra toutefois prouver votre négligence/faute. Pour un litige avec un établissement bancaire, saisissez gratuitement le médiateur bancaire puis, si nécessaire, le tribunal de proximité (litiges jusqu’à 10 000 €) ou le tribunal judiciaire (litiges supérieurs à 10 000 €). Voici ce qu’il faut savoir sur les remboursements : si le code de votre carte bancaire n’a pas été utilisé pour un paiement, vous êtes intégralement remboursé ; si le code a été utilisé pour : un paiement inférieur ou égal à 50 € : la banque ne vous doit rien ; une somme supérieure à 50 € : une franchise du même montant est appliquée. Pour 150 € dépensés avec votre carte, 100 € vous seront remboursés. Vous pouvez en outre porter plainte en cas de paiement(s) suspect(s).

Carte bancaire piratée : que faire ?

Vous n’avez pas perdu votre carte et elle n’a pas été volée. Pourtant, un paiement suspect a été effectué avec cette dernière. Cela signifie très probablement que votre carte a été piratée. Vous devez faire opposition dès que vous constatez le paiement douteux. Ensuite, signalez la fraude sur la plate-forme Perceval. Cette dernière permet de lutter contre les fraudes et facilite vos démarches et remboursements. Soyez prudent : ne communiquez jamais votre code confidentiel, ne le notez pas n’importe où (notamment au dos de votre carte) et ne partagez jamais vos coordonnées bancaires par e-mail ou encore par téléphone.