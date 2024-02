Quand deux sœurs qui ne se parlent pas doivent vivre sous le même toit

Une bande dessinée, sortie récemment en librairie, met en scène la vie quotidienne de deux sœurs qui habitent dans la même maison sans se parler.

« Je passais des vacances chez une amie dont la maison était coupée en deux. La mère de mon amie vivait ici avec sa sœur qui était dans l’autre pan de la maison. On n’avait pas le droit d’aller de l’autre côté de la maison. Je suis partie de cette image de maison coupée en deux », confie au Figaro Isabelle Sivan, scénariste de la bande dessinée Deux Sœurs (aux éditions Grand Angle). Et effectivement, la maison, qui est au centre de l’album, « est une métaphore de la relation entre deux sœurs ». Camille et Lise continuent à occuper le pavillon dans lequel elles ont grandi mais leurs vies se sont séparées, l’une étant plutôt baba cool et l’autre exerçant un métier dans la finance. Chacune vit de son côté, dispose de sa propre entrée, de son propre jardin, et ignore l’autre. Niveau dessin, les planches sont coupées en deux, avec un effet miroir. « Graphiquement, c’était un challenge, j’ai séparé l’album en deux parties symétriques pour que la mécanique fonctionne , pour montrer ces deux France politiquement opposées et obligées de vivre ensemble », explique Bruno Duhamel, le dessinateur.

Une maison typique de la banlieue parisienne

Une lettre notariale informe les deux sœurs que leur contrat de location prend fin et que le propriétaire vend la maison. Elles sont intéressées par l’achat de la propriété mais le prix demandé, 700.000 euros, leur semble exorbitant. Seule, cet achat est impossible mais peuvent-elles mettre leurs différends de côté pour acquérir cette maison à deux? Un promoteur se positionne sur la maison et est même prêt à payer plus cher que les 700.000 euros requis pour la raser et construire des appartements. Cette maison n’existe pas dans la réalité mais « je me suis inspirée de ces banlieues parisiennes du style Romainville (NDLR en Seine-Saint-Denis, 93), où le métro arrive et des maisons se trouvent démolies pour que des appartements soient construits à leur place », déclare Isabelle Sivan. L’allée en question où se trouve la maison existe bel et bien à Romainville.

Les deux sœurs, malgré leurs différences, sont liées par cette maison. « Il n’y a pas de véritable raison qui explique le fait qu’elles ne se supportent pas. Ce sont des choix de vie qu’elles ont fait et elles n’acceptent pas leurs différences. Elles réalisent cela au moment de la vente de la maison », assure Isabelle Sivan. De nombreuses notes d’humour ponctuent la bande dessinée. Un ami d’une des deux sœurs affirme avoir vendu « un local poubelle réaménagé en souplex . Super potentiel. Y avait la possibilité de faire un salon avec le garage d’à côté ». Bruno Duhamel, le dessinateur, assure que « ce n’est pas si caricatural que ça à Paris. Pour avoir longtemps cherché un appartement, je suis tombé sur un vrai local poubelle dans une cour, loué comme un studio, avec une toute petite fenêtre, trop cher pour moi ».