Vous avez moins de 30 ans et vous aimez voyager ? Le dispositif Programme Vacances-Travail (PVT), signé par plusieurs pays du monde, peut vous permettre de vous expatrier pendant un an tout en travaillant dans le pays d'accueil.

Qu'est-ce que le PVT et quel pays choisir ? / iStock-FTiare

Le PVT : un visa de travail pour découvrir le monde

Trouver un emploi ailleurs que dans l'un des 28 pays membres de l'Union européenne s'apparente souvent à un parcours du combattant. Un permis/visa de travail est exigé, ce qui suppose de trouver un employeur qui accepte de se lancer dans des démarches administratives longues et contraignantes. Et si vous parvenez à vos fins, vous ne pourrez travailler que pour cet employeur... Rien de tout cela avec le Programme Vacances-Travail, dispositif de mobilité internationale que l'on nomme également Permis Vacances-Travail, Visa Vacances-Travail ou Working Holiday Visa. Le PVT a valeur de visa de travail, et dispense de toute autre démarche. Délivré par le pays partenaire, il permet au jeune de partir à la découverte d'un pays étranger et de pouvoir y exercer un emploi ponctuel pour financer son séjour. Selon sa nationalité, le jeune a accès à un nombre plus ou moins important de pays. La France a conclu, depuis 2000, des accords avec une quinzaine de pays : Australie, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Corée du Sud, Colombie, Hong-Kong, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Taïwan, Uruguay. Le petit dernier, l'Équateur, a rejoint le dispositif le 1er mai 2022. Le type de "petits boulots" proposés dépend du pays d'accueil. L'Australie offre plutôt des jobs de cueillette ou dans la restauration, tandis qu'au Japon, les PVTistes n'ont pas le droit de travailler dans des bars. Il est donc important de se renseigner en amont.

Les conditions pour accéder au PVT

Les conditions pour devenir PVTiste sont très souples. Il n'est pas nécessaire de maîtriser la langue du pays ni d'avoir fait des études, et aucune expérience professionnelle n'est exigée. Pour bénéficier d'un programme "vacances-travail", il suffit d'être âgé de 18 à 30 ans (voire 35 ans pour le Canada, l'Australie et l'Argentine) et de posséder un passeport valide. Vous devrez ensuite acheter un billet d'avion aller-retour (ou avoir l'argent pour vous procurer le billet de retour), souscrire une assurance médicale/rapatriement, et disposer d'économies suffisantes pour vivre le temps de trouver un travail. Chaque pays exige un minimum (1 760 € pour le Canada, 2 500 € pour la Nouvelle-Zélande et le Chili, 3 200 € pour l'Australie). Seul l'Équateur ne pose aucune exigence. La durée du PVT est le plus souvent limitée à 12 mois, mais elle est de 2 ans pour le Canada et de 3 ans pour l'Australie. Chaque pays d'accueil impose ses conditions d'obtention, certains pouvant demander un extrait de casier judiciaire, une lettre de motivation ou un certificat médical. La demande se fait en ligne ou auprès de l'ambassade du pays concerné. Le PVT présente de nombreux avantages pour les jeunes, notamment la découverte de la culture d'un pays et la pratique d'une langue. Parmi les restrictions, il faut savoir qu'un seul PVT est possible dans un même pays (sauf Australie et Canada), et que presque tous les pays imposent des quotas, qui varient entre 300 pour le Mexique et 7 050 pour le Canada. Opter pour ce dernier n'est pourtant pas le choix le plus facile : le nombre de candidats est tel que le quota est toujours dépassé. C'est donc un tirage au sort qui décide de qui partira (ou pas) ! Peut-être une bonne raison pour choisir l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui n'imposent de quota ?