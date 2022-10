En pleine crise inflationniste, tous les moyens sont bons pour réduire les dépenses et effectuer des économies. Si certaines pratiques sont déjà fortement répandues, comme les coupons de réduction, les codes promos ou encore le parrainage, le cashback peut être une solution idéale pour réduire les dépenses. Mais qu’est-ce que le cashback exactement et comment fonctionne-t-il ? Nous répondons à toutes vos questions.

Qu'est-ce que le cashback ? -iStock-Prostock-Studio

Comment fonctionne le cashback ?

Le cashback, qui se traduit par « retour d’argent » en français, est une pratique commerciale utilisée dans le e-commerce. Elle permet aux consommateurs de récupérer de l’argent lors d’un achat en ligne. En passant par des enseignes partenaires, le client reçoit un remboursement à hauteur d’un certain pourcentage du prix d’achat. Généralement, cette commission se situe entre 0,5 et 5% du montant de l’achat. Mais pour bénéficier du cashback, il faut impérativement utiliser un site de cashback, ou bien installer une extension spéciale sur son navigateur web. Pour cela, il faudra donc se créer un compte sur l’un des sites dédiés. Mais aussi accepter les cookies pendant la navigation. En effet, sans cela, le site ne pourra pas savoir que vous avez utilisé sa plateforme lors de votre achat.

Quel intérêt pour les marques et les consommateurs ?

Pour les marques, le cashback est une excellente stratégie marketing, qui permet non seulement de fidéliser ses clients, mettre en avant ses produits avec des offres alléchantes et donc augmenter son chiffre d’affaires. Et pour le client, cela permet de récupérer une somme d’argent après un achat. Une stratégie marketing intéressante qui présente de formidables atouts pour toutes les parties. Mais cette stratégie n’est en aucun cas une obligation pour les marques. Ainsi, si vous souhaitez en profiter, il faut bien vérifier quels sont les sites partenaires. Cette pratique est fortement répandue aux États-Unis et commence petit à petit à se répandre en France. Aujourd’hui, il existe de nombreux sites de cashback comme Poulpeo, IGraal, ou EbuyClub. Les sites ne fonctionnent pas tous de la même manière. Certains vont proposer une inscription gratuite, quand d’autres préféreront un système d’abonnement payant. Il est également possible de profiter du cashback via des applications dédiées tout en effectuant ses achats en magasin. Il suffit alors de photographier son ticket de caisse et de le scanner dans l’application.

Ne pas confondre avec le cashback dans un commerce

Le Cashback dans le e-commerce n’a rien à voir avec le retrait d’argent dans un commerce. Si les deux pratiques portent le même nom, attention à ne pas les confondre. Cette dernière est une technique qui consiste à se rendre dans un magasin, payer une somme d’argent en carte bancaire et récupérer de l’argent en liquide. Concrètement, si vous effectuez un achat de 20 euros par exemple, vous payez 60 euros par carte bancaire et vous récupérez 40 euros en espèces. Cette pratique légale a été instaurée afin de pallier le manque de distributeurs dans certaines régions. Toutefois, la limite légale de retrait en cash est fixée à 60 euros.