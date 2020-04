Qu'appelle-t-on IDE (investissement direct à l'étranger) ?

Avez-vous déjà entendu parler d'IDE ? Il s'agit d'investissements directs à l'étranger réalisés par des entreprises. Voici quelques informations.

iStock-Dilok Klaisataporn.jpg

IDE : de quoi s'agit-il ?

Trois catégories d'IDE

IDE : avantages et inconvénients

Les investissements directs à l'étranger aident les firmes à s'internationaliser. Le principe est plutôt simple. Une entreprise, française par exemple, investit dans une société étrangère. Il peut s'agir de créer ou de développer une filiale à l'étranger. Il peut également s'agir de fusions-acquisitions, c'est-à-dire de regroupements d'entreprises. L'objectif avec les IDE est en premier de diminuer les coûts de production grâce à une fiscalité plus avantageuse ou encore grâce à la proximité de matières premières intéressantes. L'autre but des IDE est de s'implanter sur un nouveau marché. Les IDE sont aussi un bon indicateur de l'attractivité économique d'un pays. En effet, si on note un taux élevé d'IDE en France, par exemple, cela signifie que notre pays séduit les investisseurs et qu'il est par conséquent attractif sur le plan économique. À noter : les investissements immobiliers sont compris dans les IDE (acquisitions d'actifs transfrontières).Il n'existe pas un type d'IDE mais trois : Les IDE en capital social : ce sont les participations supérieures à 10 % ou encore « les souscriptions aux augmentations de capital et les dotations de succursales, en plus des investissements immobiliers » ; Les bénéfices réinvestis liés à « la partie non reversée et mise en réserve des résultats opérationnels courants des filiales et des autres participations à l'étranger. Elle est prise en compte à hauteur de la quote-part du capital social détenu par l'investisseur » ; Les prêts : ceux réalisés entre les investisseurs directs et les sociétés dans lesquelles ils ont investi et ceux réalisés entre entreprises appartenant à un même groupe mais situées dans des pays distincts « même lorsqu'elles n'ont pas de lien en capital social ».Les IDE sont dans l'ensemble plutôt bien perçus car ils ont un impact positif sur la croissance des pays d'accueil. Cependant, certains n'hésitent pas à pointer du doigt quelques aspects négatifs. Lesquels ? Il y a notamment l'impact des IDE sur le commerce national et sur l'emploi dans les pays investisseurs (en somme, l'idée est qu'en privilégiant la main d'œuvre étrangère, on pénalise celle de son propre pays). Les conditions de travail (salaires bas, horaires difficiles...) et l'impact environnemental font aussi partie des arguments négatifs mis en avant. Qu'en est-il de la France et des IDE ? Selon le rapport mondial sur l'Investissement 2019 publié par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (organe de l'Assemblée générale des Nations unies), en 2018 la France a reçu 37,3 milliards de dollars de flux d'IDE (+25,1 % en un an). Elle se classe 12e des pays récipiendaires après les États-Unis ou encore la Chine. Notez que dans le cadre des IDE, les transactions supérieures à 15 millions d'euros doivent être déclarées à la Banque de France sous 20 jours ouvrables. Les formulaires sont disponibles en ligne.