Si vous vous intéressez de près au monde entrepreneurial, vous savez probablement ce qu’est une DNVB. Si ce n’est pas le cas, voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Qu'appelle-t-on DNVB ? /iStock-NYCstock

DNVB : Digital Native Vertical Brand

Une gestion des stocks optimisée

Une meilleure relation client

Du web aux boutiques physiques

Quelques exemples de DNVB

DNVB est l’acronyme du terme anglais « Digital Native Vertical Brand ». C’est Andy Dunn, fondateur de la marque Bonobos, qui l’a fait connaître, cette dernière faisant elle-même partie des DNVB. En français, « Digital Native Vertical Brand » peut être traduit par « marque verticale née en ligne ». C’est donc un concept plutôt récent. Mais pourquoi « verticale » ? Parce qu’avec ce modèle, les intermédiaires, de la fabrication à la distribution, sont supprimés. Côté financement, les DNVB peuvent se lancer de diverses manières comme avec le crowdfunding, par exemple. Divers éléments caractérisent les marques digitales : Une production à la demande ; Une communication 100 % digitale ; Des intermédiaires supprimés ; Des coûts optimisés ; Des prix de vente moins élevés ; Une plus grande proximité avec la clientèle...Ce qui caractérise en outre les DNVB, c’est l’utilisation de la data et du numérique afin de gérer les commandes. En conséquence, elles adaptent la production aux volumes de commandes et ne se retrouvent pas avec des stocks difficiles à écouler. C’est aussi une excellente stratégie de communication. La clientèle est davantage attirée par un produit rare que par un article produit en grande quantité. Enfin, à l’heure où l’on dénonce les dérives de la surconsommation, ces marques qui ont opté pour la production à la demande ont tout bon.Nées en ligne, les DNVB se développent logiquement sur le web où elles peuvent profiter de multiples plates-formes pour faire leur publicité et entretenir, avec leurs clients, une relation privilégiée. Ainsi, de TikTok à Instagram en passant par Twitter et Facebook, elles bénéficient de nombreux moyens pour communiquer avec leurs clients, répondre à leurs questions et les conseiller. Elles peuvent aussi utiliser des chatbots (dialogueurs) pour communiquer avec leur communauté.Naître en ligne ne signifie pas rester à 100 % en ligne. Certaines DNVB cumulent ainsi présence sur le web et dans des commerces physiques. Les produits 900.care (marque qui lutte contre le plastique dans nos salles de bains et propose des produits d’hygiène rechargeables et fabriqués en France), par exemple, sont disponibles chez Monoprix. C’est en général le succès qui encourage les DNVB à compléter leur offre digitale avec une offre physique. Lorsqu’elles emploient divers canaux de communication autres que le web (spots TV, affichages dans les transports…), elles deviennent des ONVB (Omni Channel Native Vertical Brand).Il existe de multiples marques digitales connues comme, entre autres, Le Slip français ou encore Sézane. Le Beau Thé, pour sa part, personnalise des sachets de thés bio (mariage, déclaration d’amour…). Elia propose quant à elle des culottes menstruelles en fibre végétale fabriquées en France. Au moins 300 000 personnes ont déjà passé commande, et une partie des bénéfices de la marque est consacrée à la recherche pour lutter contre l’endométriose.