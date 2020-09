Promotions à saisir sur les trajets en train

Un vieux dicton prétend qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure... Parlons donc de ceux qui coutent moins cher ! La SNCF, dans le contexte post-covid-19, a en effet décidé, pour rebooster son trafic, de réduire le prix de ses cartes Avantage, permettant ainsi à quasiment tous ses profils de voyageurs de voyager moins cher. Coup de projecteur sur ces offres promotionnelles, très conjoncturelles...

iStock-Enzojz

La « carte Avantage » ... Quezaco ?

La grande « braderie » des cartes Avantage ... Combien, pourquoi, et jusqu'à quand ?

La formule a vu le jour en mai 2019. Elle couvre à peu près tous les profils de voyageurs : Les « jeunes » (voyageurs âgés de 12 à 27 ans), Les « séniors » (voyageurs âgés de plus de 60 ans), Les « familles » (un adulte voyageant avec au moins un enfant), Les « voyageurs du Week-end » (une personne dont l'âge se situe entre 27 et 59 ans qui effectue un aller-retour entre le samedi et le dimanche), Toutes ces populations sont donc éligibles à la carte Avantage, qui, une fois achetée, permet de bénéficier, durant douze mois, d'une réduction de 30 % sur le prix du billet de train en TGV InOui ou en train Intercités. L'offre concerne la France, mais également certaines destinations telles que la Suisse, l'Italie, le Luxembourg ou l'Allemagne. La réduction s'applique non seulement au détenteur de la carte, mais aussi à un, deux ou trois éventuels accompagnants.La carte Avantage, jusqu'au 17 aout dernier, était proposée au prix de 49 euros pour une année. Depuis le 17 aout elle ne coute plus que 25 € ! La validité d'un an est maintenue, mais la SNCF a précisé que dans le cadre de l'offre promotionnelle, la date de début de validité de la carte pouvait être différée jusqu'à trois mois après l'achat de la carte. Cette offre promotionnelle perdure jusqu'au 07 septembre 2020. Les raisons de cette baisse drastique ? La nécessité, pour la SNCF, de renouer avec ses clients. Ces derniers ont en effet - contraints et forcés par la crise sanitaire - boudé le réseau au printemps, ce qui a généré environ 4 milliards d'euros de pertes pour la SNCF. Son objectif était donc de faire revenir les voyageurs au rail, à l'aide de nouvelles conditions attractives. Après avoir proposé, jusqu'au 31 aout, la possibilité d'échanger ou de se faire rembourser des billets, la SNCF avait besoin de trouver un nouveau levier commercial fort. Alors que 25 millions de voyageurs avaient utilisé le rail durant l'été 2019, elle a fait le pari d'en réunir 20 millions cet été, et ce en dépit de la crise sanitaire. Est-ce grâce à ces réductions de près de 50% appliquées sur le coût des cartes Avantage... ? Toujours est-il que le pari serait d'ores et déjà gagné !