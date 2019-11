Profession libérales, artisans, commerçants ... combien gagnent les travailleurs non salariés ? (Crédit photo: 123 RF)

Selon l'INSEE, en 2017, les travailleurs non-salariés perçoivent en moyenne 3 580 euros par mois. À secteur égal, les femmes gagnent en moyenne 32% de moins que les hommes. Les disparités sont également très marquées selon les secteurs d'activité.

Fin 2017, plus de 3 millions de personnes exercent une activité non salariée

Fin 2017, en France, 3,2 millions de personnes exercent une activité non salariée, en tant qu'entrepreneurs individuels classiques, micro-entrepreneurs ou gérants majoritaires de société.

Hors secteur agricole, ces Français exercent dans le secteur du commerce et de l'artisanat (18%), de la santé et de l'action sociale (17%), de la construction (13%) ou encore dans les activités spécialisées (professions juridiques, comptables, conseil de gestion, architecture, ingénierie, publicité, design, etc.) pour 14% ou dans les services destinés aux particuliers (restauration, hébergement, activités artistiques et récréatives, enseignement, coiffure) pour 21%.

Les non-salariés gagnent en moyenne 3 850 euros par mois

En 2017, hors secteur agricole, les non-salariés retirent en moyenne 3 580 euros par mois de leur activité : 3 880 euros pour les entrepreneurs individuels et 3 180 euros pour les gérants de sociétés.

En moyenne, 8% des non-salariés déclarent un revenu nul car ils n'ont pas dégagé de bénéfices ou ne se sont pas versés de rémunération. Cette part varie de 2% pour les professionnels de santé et les pharmaciens, à 23% dans les activités immobilières.

Les disparités de revenus sont marquées : 10% des non-salariés gagne moins de 510 euros par mois et 10% des non-salariés perçoit plus de 8 330 euros par mois. Le commerce de détail hors magasin génère les revenus les plus faibles (1 200 euros par mois en moyenne), derrière les taxis et VTC, les services personnels et les activités artistiques et récréatives (de 1 410 à 1 550 euros mensuels). Les médecins et dentistes perçoivent en moyenne les revenus les plus élevés (8 870 euros), devant les juristes et comptables (8 340 euros) et les pharmaciens (6 850 euros).

À secteur égal, les femmes gagnent 32% de moins que les hommes

En 2017, les femmes représentent 37% des non-salariés, alors qu'elles représentent 42% des salariés du secteur privé. Elles sont néanmoins de plus en plus nombreuses (leur part s'accroît de 3 points en cinq ans), notamment dans les métiers les plus qualifiés tels que les médecins, professions du droit, architectes, mais aussi dans des secteurs où elles ont lancé leur activité sous le statut de micro-entrepreneur : industrie (habillement, fabrication de bijoux fantaisie), services administratifs et de soutien ou encore enseignement.

Les femmes non salariées gagnent en moyenne 22% de moins que leurs confrères (3 030 euros par mois contre 3 880 euros). Pourtant, elles exercent dans des secteurs souvent plus rémunérateurs. A secteur égal, leur revenu moyen serait inférieur de 32% à celui des hommes. Une partie de l'écart s'expliquerait par un volume de travail moins important ; elles sont aussi plus jeunes et dirigent en moyenne des entreprises plus petites.