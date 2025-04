Produits structurés : un marché en plein essor qui reste sous vigilance

Crédit photo : 123RF

Les produits structurés attirent un nombre croissant d'épargnants. Derrière des promesses de rendements attractifs, ces instruments financiers complexes appellent à la vigilance. Décryptage d'un marché en pleine mutation avec le rapport que vient de publier le pôle commun AMF-ACPR.

Le marché français des produits structurés, ces instruments financiers combinant plusieurs actifs ou mécanismes de rémunération, connaît un développement spectaculaire. En trois ans, leur collecte est passée de 23 à 42 milliards d'euros, selon le rapport du Pôle commun AMF-ACPR publié en mars 2024. Un dynamisme qui s'explique notamment par l'arrivée de nouveaux acteurs et un contexte macroéconomique favorable. Mais cette croissance rapide n'est pas sans défis pour la protection des épargnants.

Une popularité tirée par l'assurance-vie

Près de 80 % des encours collectés le sont via l'assurance-vie, contre 20 % en comptes-titres. Si de nombreux produits sont accessibles à l'ensemble des particuliers, près de la moitié excluent néanmoins le grand public, n'étant destinés qu'à des investisseurs dits « avertis » ou « avancés ». Cette sélectivité souligne la complexité de ces instruments, qui nécessitent une bonne compréhension des mécanismes financiers sous-jacents.

Des structures en apparence simples, mais à manier avec précaution

La majorité des produits structurés proposés sont des « autocalls », qui permettent un remboursement anticipé sous conditions. Concrètement, si l'actif de référence (souvent un indice boursier) dépasse un certain niveau à une date donnée, l'investisseur récupère son capital, majoré d'un gain. À défaut, le produit continue jusqu'à l'échéance, avec un risque de perte en capital si les conditions ne sont pas remplies.

Bonne nouvelle pour les épargnants prudents : la part des produits garantissant totalement le capital à l'échéance est en nette hausse, atteignant 34 % des émissions en 2023, contre moins de 1 % en 2021. Cette évolution va de pair avec une montée des produits notés de 1 à 3 sur l'échelle de risque SRI, qui évalue le niveau de sécurité des investissements.

Bien que les produits structurés soient généralement conçus pour durer entre 5 et 10 ans, leur durée réelle est souvent bien plus courte : plus de 90 % sont clôturés avant terme grâce aux mécanismes de remboursement anticipé, avec une maturité effective inférieure à 5 ans dans la grande majorité des cas.

Performances attractives … mais pas sans risques

Entre 2021 et 2023, les produits structurés ont affiché de solides performances, avec un rendement annuel médian de 6,5 %. Toutefois, ces gains varient selon le niveau de risque (SRI), les produits les plus risqués offrant en général des rendements plus élevés. Moins de 1 % des produits clos entre 2021 et 2023 ont entraîné une perte en capital. Toutefois, ces chiffres ne tiennent pas compte des frais ni de la fiscalité, et ne garantissent pas les rendements futurs. Un retournement de marché pourrait inverser la tendance.

Une transparence encore perfectible

La complexité technique de certains produits, notamment ceux indexés à des indices « à décrément » (mécanisme réduisant artificiellement la performance affichée), reste un point d'attention. De plus, la part des produits se revendiquant « ESG » (en lien avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) est en recul, passant de 46 % des encours en 2021 à 25 % en 2023. Un signal faible que les régulateurs surveillent de près pour éviter tout « greenwashing ».

Une vigilance réglementaire renforcée

L'AMF et l'ACPR assurent une supervision conjointe, selon que les produits soient commercialisés via des comptes-titres ou en unités de compte d'assurance-vie. Leur priorité : garantir une information claire, loyale et non trompeuse pour l'investisseur. Aucune plainte n'a été recensée à ce jour, preuve d'une certaine efficacité des garde-fous existants.