Prix de l’immobilier : les arrondissements de Paris où ils ont le plus baissé sur un an

La baisse atteint près de 11 % sur un an dans le XVe arrondissement. Illustration. (KocBar / Pixabay)

Voilà maintenant plus de deux ans que les prix de l’immobilier baissent à Paris. Si c’est également le cas d’autres grandes villes de France ces douze derniers mois, la capitale se distingue par une diminution spectaculaire dans certains arrondissements. Sur un an, celle-ci a atteint environ 11 % dans le XVe et dépasse les 4 % dans la majorité d’entre eux.

Les prix de l’immobilier chutent dans plusieurs grandes villes de France depuis plusieurs mois. Et Paris est particulièrement concernée avec une baisse annuel moyenne d’environ 5 %. Dans certains arrondissements de la capitale, cette diminution est encore plus significative, rapporte BFM Immo , mercredi 1er novembre 2023.

D’après les annonces publiées en octobre sur le site spécialisé Bien’ici, cette baisse peut atteindre jusqu’à près de 11 %. C’est le cas du XVe arrondissement avec ses quartiers résidentiels où elle s’établit à 10,8 %. Elle est également supérieure à 9 % dans le IIe arrondissement, très touristique, et atteint presque les 7 % dans le XIVe, au sud de Paris.

Une baisse depuis plus de deux ans

Dans neuf autres arrondissements, le recul des prix est moins conséquent mais s’élève tout de même entre 4 et 6 %. Il s’agit des Ier, VIIe, Xe, XIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements. Dans le XIXe par exemple, le prix du mètre carré pourrait se chiffrer à moins de 9 000 euros dès le mois prochain. Seuls les Ve, VIe et IXe arrondissements ont connu une baisse de 2 % ou moins sur un an.

À noter que les prix peuvent être encore plus bas au moment de la vente, après négociations, étant donné qu’il ne s’agit là que des tarifs publiés dans les annonces. Contrairement à ceux des autres villes, les propriétaires parisiens sont confrontés à une diminution des prix qui dure depuis plus de deux ans.