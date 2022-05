La hausse pour ne pas dire la flambée du prix du carburant impacte négativement le pouvoir d'achat des ménages depuis plusieurs semaines à présent. Et il est en train de rendre plus complexe l'obtention d'un prêt immobilier. Explications.

Prix de l'essence, sa conséquence inattendue sur l'obtention d'un prêt immobilier / iStock-artursfoto

Quand le prix du carburant empêche l'obtention d'un prêt immobilier

C'est une conséquence pour le moins inattendue de la forte hausse du prix du carburant : de plus en plus de ménages éprouvent des difficultés à obtenir un prêt immobilier auprès de leur banque. Et pour certains, la demande est purement et simplement refusée. Le motif avancé par les banques est aussi simple que clair : l'éloignement entre le lieu de résidence et le lieu de travail est trop important. Quelques dizaines de kilomètres suffisent puisque de nombreux demandeurs de prêt immobilier ne sont pas parvenus à obtenir leur crédit du fait d'un éloignement d'à peine 30 km voire 50 km entre leur domicile et leur lieu de travail. Sauf que pour les banques, parcourir une telle distance tous les jours en aller-retour représente désormais un coût trop élevé à supporter. Le fait est que le prix à la pompe est d'une telle importance dans le budget des ménages français que les banques ont intégré ce poste de dépenses dans leur mode de calcul du taux d'endettement. Il s'agit d'une nouveauté car il y a encore quelques mois de cela, la distance domicile-travail ne faisait pas partie des charges prises en compte dans le calcul du reste à vivre. Mais il faut dire que lorsqu'un couple vit à ne serait-ce qu’à 50 kilomètres de leur lieu de travail, les dépenses en plein d'essence peuvent être de l'ordre de 500€ voire 600€ chaque mois. Le phénomène concerne par ailleurs un nombre élargi de demandeurs de crédit, y compris ceux disposant de revenus confortables, de plus de 5 000€ par mois.

Un nouveau critère qui complexifie un peu plus encore l'obtention d'un prêt immobilier

La prise en compte de l'éloignement entre le domicile du demandeur du crédit et son lieu de travail est un nouveau critère qui vient complexifier un peu plus encore l'octroi d'un prêt immobilier. A tel point que de nombreux observateurs du marché envisagent un possible coup d'arrêt sur le marché immobilier. Car les banques ont déjà resserré leurs conditions d'octroi de crédit depuis la fin d'année 2021. Elles demandent à présent un apport personnel plus conséquent qu'auparavant, éloignant de fait de nombreux demandeurs de prêt du marché immobilier. Aussi, les taux d'intérêts ont subi une nouvelle hausse au mois de mars dernier, après avoir déjà augmenté en janvier et février. Ils se situent à présent aux alentours de 1,18% alors qu'ils dépassaient péniblement la barre des 1% lors du dernier trimestre 2021. Et le phénomène haussier devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Par ailleurs, la crise sanitaire a fait prendre conscience à de nombreux organismes de crédits et établissements bancaires que les demandeurs de prêt immobilier pouvaient être confrontés à une précarité professionnelle importante. Même si le "quoi qu'il en coûte" des confinements de 2020 et de 2021 a permis de stopper l'hémorragie, la guerre en Ukraine fait à présent peser un risque à court terme sur l'économie. Reste à voir toutefois ce que le prochain gouvernement actionnera comme leviers pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages.