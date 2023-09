Prix de l'essence : les mesures de la grande distribution pour le pouvoir d'achat des Français

Le tarif du SP98 a franchi la barre symbolique des 2 euros le litre en moyenne au mois de septembre 2023. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Face à l'augmentation du prix des carburants à la pompe, plusieurs enseignes de grande distribution ont annoncé des mesures pour aider les consommateurs d'essence confrontés à l'inflation. Parmi les dispositifs mis en place figurent des ventes à prix coûtant et des plafonnements de tarifs.

Le prix des carburants atteint à nouveau des sommets après une hausse notable entamée au mois de juillet. Selon les projections du gouvernement, en septembre 2023, le tarif du SP98 a franchi la barre symbolique des 2 euros le litre en moyenne, celui du SP95 atteint 1,96 euro, contre 1,91 euro pour le gazole, rapporte Capital . Dans ce contexte, la ministre de la Transition énergétique a convié mardi 12 septembre, les distributeurs et fournisseurs de carburant.

A (presque) chaque enseigne son dispositif

Il leur a été demandé de faire un effort afin de réduire le prix de l'essence à la pompe pour épargner le porte-monnaie des Français. De nombreuses initiatives en ce sens ont déjà été prises. TotalEnergies a ainsi annoncé continuer à plafonner le prix du diesel et de l’essence à 1,99 euro le litre au-delà du 31 décembre 2023 « tant que les prix resteront élevés » . Cela concerne 2 600 de ses 3 400 stations-service du groupe sur le territoire, précise Le Parisien .

Des enseignes de grandes distributions ont également renouvelé leurs opérations de commercialisation de carburant à prix coûtant. Le groupe Casino a lancé une campagne de ce type le 1er septembre et vendra l'essence sans profit le vendredi, le samedi et le dimanche jusqu'au 22 octobre. De son côté, Intermarché va proposer un dispositif semblable un week-end par mois jusqu’à la fin de l’année.

Vente à perte interdite

Chez Système U, on a en revanche expliqué ne pas pouvoir adopter la même politique. « Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas producteur de carburant. Je suis un commerçant. J'ai un prix d'achat, je rajoute les taxes, je vais moi-même me retrouver à plus de 2 euros sans prendre de marge et je n'ai pas le droit de vendre à perte » , a réagi mardi 12 septembre Dominique Schelcher, PDG du groupe, sur l'antenne de France Inter .

Sollicités par Capital , Carrefour et Auchan n'ont pas encore communiqué sur les opérations qui pourraient être mises en place en matière de tarif des carburants dans les stations de leurs grandes surfaces. Leclerc, qui avait décidé d'instaurer plusieurs périodes de vente à prix coûtant cet été, n'a dans un premier temps annoncé aucune nouvelle mesure.