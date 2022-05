Prime inflation : certains Français ne l'ont toujours pas perçue, voici pourquoi

Une prime de 100 euros a été mise en place par le gouvernement pour les foyers les plus modestes. (Mabel Amber / Pixabay)

Plusieurs dizaines de personnes qui peuvent obtenir la prime inflation de 100 euros ne l'ont toujours pas reçue. Leur demande sur le site internet mise en place pour la réclamer est infructueuse, et la plateforme d'appels est saturée.

Alors que la Banque de France évalue l’inflation en 2022 à 3,7 % dans une perspective positive, et à 4,4 % dans le pire des scénarios, certains bénéficiaires de la prime inflation ne l'ont toujours pas touchée, rapporte Capital mardi 3 mai. Mise en place en novembre dernier pour soutenir le pouvoir d'achat des plus faibles, l'indemnité inflation est une aide exceptionnelle et individuelle de 100 euros remise aux personnes percevant moins de 2 000 euros nets par mois.

Pour la percevoir, il n'y avait rien à faire. Mais certaines personnes, qui devaient l'obtenir, n'ont pas pu bénéficier du versement automatique car elles cumulaient plusieurs statuts fin 2021, comme c'est le cas des autoentrepreneurs ayant perçu le RSA ou ayant été inscrits à Pôle emploi. C'est aussi le cas des personnes qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires à l’administration, rappellent nos confrères.

Le site Mesdroitssociaux.gouv.fr pour la réclamer

Pour remédier à ce problème, le gouvernement avait décidé fin mars de lancer une plateforme de réclamation : Mesdroitssociaux.gouv.fr . Selon le cabinet d’Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics contacté par Capital , 65 000 personnes ont pu percevoir l’indemnité. Pourtant, l'ensemble des 38 millions de Français bénéficiaires n'a pas reçu l'aide exceptionnelle.



Dans certains cas, les autoentrepreneurs qui n'ont pas touché suffisamment de revenus en 2021 et qui ont perçu le RSA sont pénalisés. Alors que c'est la caisse d’allocations familiales (Caf) qui au terme des démarches indique que la demande ne peut être traitée, faute des éléments nécessaires.

Un numéro en dernier recours

Certains ont composé le numéro d’assistance téléphonique (05.56.99.30.60) communiqué sur la plateforme Mesdroitssociaux.fr, mais « le numéro nous annonçait 11 heures et 20 minutes d’attente » confie l’époux d’une autoentrepreneure inscrite à Pôle emploi. Le site confirme la saturation du service. Selon le cabinet d’Olivier Dussopt, il s'agit d' « une minorité de situations » que la plateforme ne peut pas gérer, évaluant les problèmes à une dizaine de cas.