Prime air bois : quelle est cette aide énergétique disponible dans plusieurs communes ?

Dans certains territoires, la prime peut même aller jusqu'à 3 000 euros pour le remplacement d'un chauffage au bois. (Photo d'illustration) (webandi / Pixabay)

Afin d'aider les Français à améliorer leur rendement énergétique tout en polluant moins, le gouvernement a mis en place il y a quelques années une prime air bois. Cette aide, qui a pour but de financer le remplacement d'un chauffage au bois pour un modèle plus récent, peut aller de 600 à 1 600 euros dans certaines communes.

Consommer moins d'énergie tout en polluant moins. C'est le but d'une aide mise en place dans de nombreuses communes françaises depuis quelques années. La prime air bois, lancée par le gouvernement, veut ainsi inciter les Français à opter pour un système de chauffage plus récent et plus efficace, rapporte France Info .

Baisser la facture et les rejets polluants

Cette aide, basée sur les revenus du foyer, peut aller de 600 à 1 600 euros. Elle est accessible à tous les ménages qui décident de remplacer leur ancien chauffage au bois par un modèle plus récent, moins polluant et qui dispose d'un meilleur rendement énergétique.

La prime air bois promet ainsi des économies sur la facture d'énergie tout en assurant un impact environnemental moindre. À Strasbourg, un habitant cité par France Info a ainsi bénéficié d'une aide de 600 euros pour l'installation d'une cheminée à insert fermé. Le coût total des travaux était de 7 800 euros.

3 000 euros à Lyon

En France, trois millions d'anciens chauffages au bois équipent encore les foyers. Ces appareils, qui ont souvent plus de 20 ans, émettent plus de particules fines que le secteur des transports. Il était donc essentiel d'encourager les Français à opter pour des modèles plus récents, plus efficaces et respectueux de l'environnement.

Une quinzaine de collectivités proposent désormais cette prime air bois. Dans la métropole de Lyon, celle-ci a même atteint 3 000 euros d'aide maximum en avril dernier. Au 1er avril prochain, de nombreuses communes vont également conditionner cette prime à l'achat d'un appareil labellisé flamme verte, qui assure un rejet minimum de particules dans l'atmosphère.