«Presque tout a été vendu» : avec la canicule, les Français se ruent sur les ventilateurs et climatiseurs

Alors que la vigilance rouge est activée dans seize départements, les enseignes spécialisées enregistrent une flambée des ventes d’équipements de rafraîchissement. De nombreux magasins sont en rupture de stock.

Rayons vides, files d’attente et ruptures de stock dès l’approvisionnement : la vague de chaleur qui submerge la France a provoqué un engouement massif pour les équipements de rafraîchissement, et ce notamment à Paris. Face à des températures pouvant atteindre plus de 40 degrés dans certaines zones, les Français se précipitent sur les ventilateurs et climatiseurs, forçant les distributeurs à réagir dans l’urgence.

«Dès qu’on a reçu la livraison de nos fournisseurs, presque tout a été vendu. On n’en avait déjà plus hier et on a dû rediriger les clients vers d’autres magasins» , confie Morgane, vendeuse dans le magasin Hema situé rue de la Chaussée d’Antin à Paris. Dans cette boutique, seuls quelques ventilateurs portables restaient disponibles lundi en fin de matinée. Les modèles de plus grande taille ont tous été écoulés dès leur arrivée dans la matinée.

Même scénario à la Fnac de Saint-Lazare, où les stocks s’évaporent en quelques heures. «On en reçoit une trentaine le matin et ils sont tous vendus dans la journée» , raconte un vendeur. Un ventilateur grand format, vendu 130 euros, n’a pas survécu deux heures en rayon : les huit exemplaires livrés le matin étaient déjà tous partis à 10h. Dans les boutiques indépendantes aussi, l’affluence est notable. Amine, propriétaire d’une droguerie et magasin de souvenirs boulevard Sébastopol, a dû doubler ses stocks habituels. «Ce qui fonctionne le mieux, ce sont les mini-ventilateurs portables, surtout auprès des touristes qui marchent en plein soleil toute la journée» , explique-t-il. Il en a d’ailleurs mis en vitrine, en tête de gondole.

Records de chaleur et records de ventes

Les chiffres confirment cet emballement. Selon les données de NielsenIQ sur la semaine du 8 au 14 juin 2025, les ventes de ventilateurs ont bondi de +253,9% et celles de climatiseurs de +612,2%. Cela représente près de 235.901 ventilateurs et 26.401 climatiseurs vendus en une semaine dans tous les circuits de distribution, du commerce en ligne aux grandes surfaces alimentaires et spécialisées.

Le groupe Fnac constate cette tendance. «Depuis le 15 juin nous constations une progression des ventes à trois chiffres par rapport à l’an dernier et aux deux premières semaines de juin, sur l’ensemble des solutions rafraîchissantes que nous vendons : climatiseurs mobiles, ventilateurs, rafraîchisseurs d’airs» , indique l’enseigne. Ce sont les ventilateurs, «plus accessibles» qui enregistrent la plus forte hausse. L’enseigne Boulanger confirme une «très forte progression de vente» sur cette catégorie. «La semaine dernière, nous avons enregistré une multiplication par treize des volumes de ventes sur le rayon traitement de l’air par rapport à l’an dernier» , précise le groupe. La région parisienne concentre une grande partie de cette explosion, à rebours des épisodes de canicules passés plus localisés dans le Sud de l’Hexagone.

Du côté d’eBay.fr, la tendance est également nette : depuis un mois, les mots-clés «climatiseur» et «ventilateur» grimpent progressivement dans le classement des termes les plus recherchés dans la catégorie «maison & jardin» . Depuis une semaine, ces mots sont même entrés dans le Top 10 des recherches de cette catégorie.

Mini-ventilateurs, modèles silencieux pour la nuit, fonction brumisateur ou connectivité à distance : les consommateurs s’orientent vers des produits à la fois pratiques, économes et «moins gourmands en énergie» . «Les clients cherchent aujourd’hui des modèles plus durables, moins bruyants, avec des fonctions intelligentes» , observe encore le distributeur Boulanger, qui note une montée en gamme dans les achats. C’est le cas de Lisa, étudiante en médecine, croisée à la Fnac de Saint-Lazare : «J’ai investi dans un ventilateur de qualité, un peu cher, mais je sais que je vais le ressortir tous les étés. Je pensais pouvoir tenir sans mais mon appartement sous les toits devient vite invivable.»

Avec la poursuite de l’ épisode caniculaire , les distributeurs s’attendent à devoir réapprovisionner au plus vite pour répondre à la demande. «Il y a beaucoup plus de clients qu’en période estivale normale» , confirme un vendeur de l’enseigne Boulanger. Ces équipements sont devenus des biens de première nécessité – et leur absence un sujet de tension dans les magasins.