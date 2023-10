Près d'un Français sur deux a un projet d'investissement immobilier dans les 5 prochaines années

Les plus jeunes sont encore plus motivés à l'idée d'un projet d'achat immobilier : 65% des 25-34 ans déclarent en effet vouloir investir d'ici 1, 2 ou 5 ans, selon un sondage réalisé par Ipsos pour Nexity.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Si la hausse des taux des crédits immobiliers et la baisse des prix freinent un bon nombre de Français dans leurs projets immobiliers, un bon nombre d'entre eux espèrent encore faire des bonnes affaires prochainement. Selon un sondage réalisé par Ipsos pour Nexity* et dévoilé lundi 9 octobre par Les Echos , près d'un Français sur deux a en effet au moins un projet d'investissement ou d'épargne immobilière dans les cinq prochaines années, dont la moitié à court terme .

Les plus jeunes sont encore plus motivés : 65% des 25-34 ans déclarent en effet vouloir investir dans l'immobilier d'ici 1, 2 ou 5 ans . "Les jeunes représentent à la fois la population qui a le plus envie, et celle qui est le plus empêché de réaliser un investissement immobilier", souligne auprès des Echos Fabrice Aubert, directeur général adjoint de Nexity.

Ce qui les bloquent aujourd'hui : un effort financier à fournir trop élevé (la baisse du prix des logements ne compensent pas la hausse des taux), les difficultés d'accès au crédit à l'habitat et la nécessité d'avoir un apport personnel important , particulièrement impactant pour les plus jeunes.

Si la majorité des Français (57,7%) sont aujourd'hui propriétaires de leur résidence principale, une part en progression quasi continue depuis 1985 (+5,7 points), la France est "plutôt un pays de locataires", surtout chez les jeunes , par rapport à ses voisins européens, souligne Fabrice Aubert. "Or, la faiblesse des volumes de transactions sur le marché immobilier crée aussi des tensions très fortes sur le marché de la location", déplore-t-il.

* Enquête réalisée par Ipsos en ligne du 23 au 30 août auprès de 1.000 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 à 90 ans.