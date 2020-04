Premier bilan de la réforme 100% santé

Pour que les Français n'aient plus à arbitrer entre leurs dépenses dites « prioritaires » et celles qui consistent à s'équiper de lunettes, d'aides auditives ou de prothèses dentaires, le gouvernement a mis en place, depuis 2019, la réforme « 100% Santé ». Si un bilan complet est compliqué à établir à date, compte tenu d'un manque de recul évident, quelques constats peuvent cependant d'ores et déjà être dressés...

Rappel du dispositif

Quels constats à date ?

L'intention est louable : le gouvernement ambitionne, avec ce dispositif, de permettre à tous les Français d'avoir accès à des soins de qualité, intégralement pris en charge par la Sécurité sociale et leurs complémentaires santés, dans les domaines de l'optique, l'audiologie et du dentaire. La réforme 100% Santé propose ainsi, un ensemble de prestations de soins et d'équipements, identifiés pour ces trois postes de soins, et réunis dans le « panier santé ». Les assurés qui choisissent les soins du panier 100% Santé, n'auront donc, à terme, plus aucun frais à leur charge. Ce n'est pas encore totalement le cas pour l'heure, car la réforme se déploie progressivement depuis le 1er janvier 2019. Et si elle prévoyait une prise en charge intégrale depuis le 1er janvier 2020 pour l'optique et les soins prothétiques, ce n'est qu''en janvier 2021 que le panier ne subira plus aucun « reste à charge » pour l'assuré, dans le secteur de l'audiologie.Bien que la réforme n'en soit qu'à ses débuts, il semblerait qu'elle séduise les assureurs, particulièrement dans les secteurs de l'audiologie et du dentaire. Principal indicateur : une étude réalisée par Santéclair, un réseau de professionnels de santé qui nous apprend ainsi que... Pour le secteur dentaire : « 44% des devis soumis aux complémentaires santé pour des soins dentaires depuis début 2020 concernent des actes réalisés dans le cadre du panier 100 % Santé. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à la fin de l'année 2019. Quant aux actes à honoraires libres, les devis sont passés de 51 % à 36 %. » Pour le secteur de l'audiologie : « on constate également, pour les appareils auditifs une hausse du nombre de devis. De plus, 29 % de ces derniers concernent une offre 100 % Santé limitée aujourd'hui à un reste à charge réduit » Pour le secteur de l'optique : Cette même étude souligne un succès plus relatif... « Ce premier bilan de la réforme 100 % Santé montre que [les offres dans le secteur de l'optiques] sont moins plébiscitées, pour l'instant, que celles en dentaire et en audition. Ainsi, 6 % des équipements d'optique facturés en janvier provenaient du panier A. »La différence d'engouement des assurés pour les « paniers 100% » ne semble pas liée à l'échéance de remboursement intégral, puisque le secteur ophtalmologique bénéficie déjà d'une prise en charge totale. En revanche, il a été constaté que les « paniers mixtes » qui proposent une monture 100% Santé, et des verres au prix libres, (ou inversement) ont plutôt bien fonctionné.... Un effet « coquetterie » amènerait il donc, dans l'optique, les assurés à se détourner partiellement du 100% remboursé... ?