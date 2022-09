Pouvoir d'achat : voici combien vous pouvez économiser en réduisant votre vitesse au volant

Le fait de rouler à 110 km/h sur l'autoroute permet de réaliser en moyenne une économie de 125 € chaque année. (Photo d'illustration) (Sponchia / Pixabay)

Diminuer sa vitesse sur certaines routes permet de faire des économies de carburant et donc d’argent. Certains ménages pourraient ainsi gagner en pouvoir d’achat et économiser jusqu'à 149 € par an si les limitations de vitesse venaient à changer, selon une étude du cabinet Asterès.

Rouler moins vite permet d'économiser du carburant. Et selon une récente étude du cabinet Asterès, lever le pied permettrait également de réaliser de belles économies. Un argument non négligeable alors que la France subit une forte inflation et une hausse des prix de l'essence, rapporte Capital .

Un gain de pouvoir d'achat

Ainsi, en roulant au maximum à 110 km/h sur l'autoroute et à 80 km/h sur les voies à double sens, chaque ménage français pourrait économiser jusqu'à 149 € par an. Cela représente un gain de pouvoir d'achat de 0,4 % grâce à des passages moins fréquents à la station-service.

Dans le détail, une vitesse de 110 km/h sur autoroute permettrait d'économiser 125 € par an et par ménage, soit +3 % de pouvoir d'achat. Sachant que 31 % des distances parcourues par les Français le sont sur l’autoroute, cette adaptation de la vitesse peut être intéressante. En diminuant de 20 km/h, chaque automobiliste pourrait ainsi faire une économie de carburant de 25 %.

Idem sur les routes à double sens de circulation. Celles-ci représenteraient en moyenne 30 % des distances parcourues en voiture par les Français, or agglomération. La limitation à 80 km/h (au lieu de 90 km/h) représenterait une économie de 5 % de carburant, soit 24 € par ménage et 0,1 % de pouvoir d’achat sur un an.