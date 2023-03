Pouvoir d'achat : les prix ont encore augmenté en mars, mais moins qu'initialement prévu

Les viandes surgelées, le papier toilette et les mouchoirs sont les produits qui ont enregistré la plus forte hausse de prix. (Photo d'illustration) (Tumisu / Pixabay)

La hausse des prix s'est poursuivie et s'est même accélérée en mars 2023, selon une étude de l’institut Circana. En conséquence, les Français ont été obligés de faire des choix financiers, en se tournant davantage vers les produits « premiers prix » et en achetant moins dans les catégories hygiène et beauté, considérées comme moins essentielles.

Le prix du panier de courses a encore augmenté en ce mois de mars 2023. La hausse n'est pas aussi impressionnante qu'attendue mais les prix ont tout de même bondi de 16,2 % sur un an, contre 14,5 % en février selon la dernière étude de l’institut Circana (ex IRI), rapporte Le Parisien .

Les marques nationales très impactées

« On ne peut pas parler de mars rouge , analyse Emily Mayer, directrice des études de Circana, au regard de l'explosion des prix qui était prévue jusque-là. [Mais] les hausses tarifaires négociées fin février entre les industriels et la grande distribution commencent à se voir dans les rayons. »

Ce sont les marques nationales qui ont subi la plus forte hausse en augmentant de 12,5 % en février à 14,7 % le mois suivant. Rien d'étonnant à cela, puisque ces marques étaient justement celles concernées par les négociations de hausse tarifaire. Du côté des marques distributeurs, les produits affichent une hausse des prix de 19,3 % sur un an en mars.

Viandes surgelées et papier en forte hausse

Certains produits ont été plus touchés que d'autres par la hausse des prix : les viandes surgelées (+31,6 %), les mouchoirs (+30,4 %) ou le papier toilette (27,4 %). Certains produits très consommés sont aussi concernés : le sucre (+ 26,7 %), le lait (+ 24,7 %), les chips (+ 24,7 %), les huiles (+ 24 %), le beurre (+ 24 %) et la crème (+ 23,8 %).

Les Français achètent donc désormais en moins grande quantité. Entre le 1er janvier et le 19 mars 2023, le volume des articles grand public a baissé de 4,3 % contre 2,2 % pour le dernier trimestre 2022. Les produits alimentaires sont faiblement impactés (-1,1 %) contrairement aux articles d’hygiène et de beauté (-11,2 %).

Les consommateurs délaissent également les marques au profit des « premiers prix ». Depuis le 1er janvier, le volume des marques nationales a ainsi baissé de 6,4 % tandis que celui des premiers prix augmentait de 10,3 %. Dernier paramètre calculé par l'étude de Circana : la différence de prix entre les deux enseignes les moins chères et les deux les plus chères a grimpé en flèche. Au moment où l'inflation était la plus basse, elle était de 17 % pour atteindre 31,9 % en mars.