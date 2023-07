Pourquoi votre assurance habitation coûte-t-elle plus cher en 2023?

Le prix des assurances habitation s’envole, avec une hausse dépassant les 5% en un an.

En l’espace d’une année, le prix moyen d’une assurance habitation est passé de 216 euros à 227 euros . Bien au-delà de ce que le comparateur d’assurances en ligne Assurland a l’habitude d’observer. La tendance était de +3 à +3,5% en moyenne en début d’année mais elle atteint +5% minimum à la fin du mois de mai. Seule l’Île-de-France échappe à cette hausse puisque les tarifs restent stables. « L’Île-de-France est la région historiquement la plus chère en matière d’assurance habitation. Néanmoins, c’est un secteur très concurrentiel et les assureurs essaient de conserver leurs portefeuilles clients et ainsi ne tirent pas trop les tarifs vers le haut. Les tarifs constituent en effet la première raison de la fuite des clients », expose Stéphanie Duraffourd, porte-parole d’Assurland, au Figaro .

L’Occitanie, à l’inverse, devient pour la première fois la région la plus chère de France en matière d’assurance habitation avec une augmentation de 8,15% en 12 mois, soit une hausse de 251 euros. L’assurance habitation a ainsi augmenté de presque 41% entre 2010 et 2022 en Occitanie contre 32% aux mêmes dates en Île-de-France. La Bretagne accuse aussi le coup: elle enregistre une hausse de quasi 11% en un an tout comme les Pays de la Loire mais l’assurance habitation demeure quand même la moins chère de France dans cette région (environ 189 euros). « Les régions de l’Ouest sont celles où il fait mieux vivre en matière d’assurance habitation et même automobile », affirme Stéphanie Duraffourd.

Explosion des cambriolages

L’explosion des cambriolages qui ont augmenté en moyenne de 11% entre 2021 et 2022 et les sinistres climatiques seraient à l’origine de cette hausse. « En Bretagne, les cambriolages ont même bondi de 41% », explique Olivier Moustacakis, fondateur d’Assurland, au Parisien. Ils ont augmenté de 21% en Pays de Loire ce qui explique que ces deux régions voient le montant de l’assurance habitation bondir.

Les sinistres climatiques viennent également peser sur les cotisations d’assurance habitation. En 2022, la facture est historique et s’élève à 10 milliards d’euros selon France Assureurs. « Sur le contrat d’assurance habitation, 12% de la facture sont prélevés pour abonder le fonds d’indemnisation des catastrophes naturelles aujourd’hui », explique Stéphanie Duraffourd. Le premier semestre 2023 a été marqué par des orages violents ou par le séisme qui a sévi dans l’ouest de la France le 16 juin et dont le coût est estimé à 200 voire 350 millions d’euros par la Caisse centrale de réassurance. « L’Île-de-France est moins impactée par les sinistres climatiques par rapport au reste de la France alors que les régions du Sud-Est le sont. Alors que l’assurance habitation était moins élevée dans le Sud-Est qu’en Île-de-France, elle augmente chaque année sous l’effet des sinistres climatiques et rattrape l’île-de-France », complète Stéphanie Duraffourd. Les régions du Sud-Est sont exposées aux épisodes cévenols, des pluies diluviennes qui surviennent en automne, aux inondations et aux sécheresses.

Les prix devraient augmenter de 130 à 200% d’ici à 2050 pour couvrir les coûts de la sinistralité liée aux catastrophes naturelles, selon l’organe de supervision des banques et des assurances, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Une nouvelle peu rassurante pour le porte-monnaie des Français.