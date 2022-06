Pourquoi les food trucks n'ont jamais réussi à conquérir les centres-villes

Apparues au début des années 2010 en France, les «cantines ambulantes» ont dû faire face à différents obstacles économiques et politiques qui ont limité leur implantation dans les villes.

Manger une spécialité étrangère, un hot dog ou un poke bowl tout droit sortis de la cuisine d'un camion est-il finalement possible dans les centres-villes ? Au cœur d'un véritable engouement au début des années 2010, l'installation de «Food trucks» dans l'espace public s'est pourtant rapidement heurtée à la frilosité des différents exécutifs des grandes villes françaises. Une absence de volonté politique autour de la promotion de ce concept venu tout droit des États-Unis, qui a alors accompagné la « migration » des camions vers les événements sportifs et culturels privés. Explications.

Un cahier des charges dense qui peut dissuader certains entrepreneurs

Le concept avait tout pour plaire. Tout droit venus de New York, les Food trucks auraient pu trôner longtemps aux milieux des trottoirs et des lieux touristiques de nos villes. Différents des traditionnelles baraques à frites ou des camions à pizza, les « camions-cantines ambulants » se veulent être des alternatives plus « saines » aux fast food classiques en proposant des cuisines maison venant des quatre coins du globe. « Les consommateurs français ont très rapidement adoré le concept. Ce dernier est d'ailleurs particulièrement génial dans le sens où ce n'est pas au client de se déplacer pour chercher le produit, mais le produit qui se déplace pour venir jusqu'à lui » explique Bernard Boutboul, président de Gira Conseil. Le premier véritable food truck est donc apparu à Paris en 2011 avec le Camion qui Fume et ses burgers maisons. Ce dernier, grâce à la médiatisation dont il a bénéficié, a initié un véritable mouvement au sein de la capitale, qui s'est par la suite propagée dans toute la France.

Le constat est pourtant sans appel. Le food truck ne trône pas au sommet des lieux de restauration les plus prisés des villes françaises. Selon Bernard Boutboul « après l'engouement des années 2013-2014, leur nombre est par ailleurs passé de 750 sur le territoire national en 2014 à 250-300 aujourd'hui ». Comment donc expliquer cette diminution de l'offre, alors que la demande semblait être au rendez-vous ? « Les food trucks ont dû faire face à trois vents contraires qui ont limité leurs capacités de développement dans les grandes villes » soutient Bernard Boutboul : « La levée de boucliers des syndicats de restaurateurs qui ont accusé les food trucks de concurrence déloyale, les municipalités qui ne souhaitent pas voir des camions pulluler dans leurs villes et la répression des fraudes qui dénonçaient des risques autour de l'hygiène dans les camions ». Ces trois facteurs semblent donc avoir été des freins suffisamment puissants pour limiter leur déploiement et leur pérennisation dans les villes. Peu soutenus politiquement et moins rentables que des restaurants classiques, les food trucks ont donc eu naturellement du mal à résister.

Des municipalités peu enclines à favoriser leur implantation

La popularité des food trucks était telle que la Mairie de Paris s'est décidée, en 2015, à mettre la main sur ce phénomène. « La mairie a effectivement fait un appel d'offres pour octroyer des emplacements à des food trucks. On y croyait au début. Cependant, ces emplacements n'étaient clairement pas les plus touristiques et stratégiques de la capitale » regrette Bernard Boutboul.

En juillet 2015, 56 food truckers avaient donc pu signer une « convention d'occupation temporaire privative du domaine public municipal » directement avec la ville, après un appel d’offres lancé en avril qui avait alors mobilisé 154 candidats. « Loin des lieux touristiques, il a été difficile particulièrement difficile aux food truckers d'être rentables » concède-t-il. « La municipalité aurait typiquement pu suivre l'exemple de New York. Il y a six ans le maire [Bill de Blasio] a décidé de réserver cinq avenues entières à plus d'une trentaine de food trucks, en échange du paiement d'un loyer. Et tout cela a parfaitement fonctionné ».

Vers un déploiement à la périphérie et lors des évènements privés

Cependant, il est peut-être un peu tôt pour prédire la fin des food trucks en France. Bien que leur déploiement, leur généralisation et leur pérennisation dans les centres-villes n'aient pas été couronnés d'un grand succès, les « cantines ambulantes » restent des indispensables dans certains évènements. Les clients affluents vers les camions présents dans des festivals, aux abords de stades ou de salles de concerts. De quoi inspirer certains professionnels à franchir le pas. Sébastien, originaire de Martinique et propriétaire d'un petit restaurant antillais dans la banlieue parisienne, n'a pas hésité, en 2016, à investir dans un food truck afin de couvrir certains évènements. « Je délocalise mon restaurant dans mon camion le temps de festivals ou de matchs de foot. J'en fais environ toutes les semaines. » précise-t-il. « C'est vraiment rentable parce que cela me permet d'avoir un complément de revenu absolument non négligeable. Je peux me faire entre 300 et 900 euros par évènement ».

À l’inverse, certains food trucks sont apparus comme une rampe de lancement pour de nombreux restaurateurs leur ayant permis de diversifier et d'étendre leur commerce. Le meilleur exemple est le Camion qui fume , le pionnier du food truck hexagonal qui s'est « sédentarisé » en 2016 pour ouvrir des restaurants dans le centre de la capitale. Un autre exemple vient du côté de la banlieue toulonnaise. Lian, ancien « food trucker » de spécialités chinoises et vietnamiennes, s'est par la suite, lui aussi, converti en restaurant. « Le food truck a été mon tremplin qui m'a permis de m'installer définitivement après » concède-t-il. « Mon affaire était rentable mais j'avoue que je me suis au bout d'un moment lassé du camion. De plus, celui-ci était au final beaucoup trop petit pour accueillir le surplus de clients qui augmentaient chaque année un peu plus au fer et à mesure que ma réputation se consolidait » explique Lian. Les food trucks apparaissent à chaque fois comme des solutions d'appoints ou de court terme. « Il est aujourd'hui difficile pour un food truck d'être rentable car il y a rapidement des ruptures de stock de par la faiblesse du niveau de marchandises embarquées. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui travaillent sont ceux qui travaillent tout le temps, le midi et le soir » conclue Bernard Boutboul.