Pour un logement acheté, survolez votre nouveau quartier en 30 minutes!

L’agence immobilière Agencity Ciel et Marne propose un baptême de l’air gratuit à chaque transaction effectuée afin de découvrir votre quartier, votre ville ou votre département.

Que diriez-vous de découvrir votre logement depuis les airs? Aurélien Coquin, de l’agence immobilière Agencity Ciel et Marne, offre deux baptêmes de l’air aux acheteurs et deux baptêmes de l’air aux vendeurs, à chaque transaction immobilière effectuée, afin qu’ils découvrent leur logement sous un autre angle. « Il s peuvent survoler leur quartier, leur ville ou leur département. La perspective que l’on a du ciel, à 500 mètres d’altitude, n’a rien à voir avec celle que l’on a du plancher des vaches. On se rend compte qu’on est tout petit. On a aussi un immense espace de liberté: il n’y a pas d’embouteillage, pas de panneau, pas de feu rouge. C’est une autre dimension», s’enthousiasme-t-il.

Le client choisit le parcours qu’il souhaite: s’il ne désire pas survoler son bien, il peut contempler depuis les airs un autre quartier avec lequel il entretient un lien affectif comme celui de ses parents ou un monument qu’il admire à l’image du château de Vaux-le-Vicomte. Il s’installe dans un biplace et s’envole gratuitement pendant 30 minutes pour une expérience inédite qui, d’ordinaire, coûte 149 euros par personne. « Quand on survole Val d’Europe, à cinq minutes de Disneyland Paris, on se rend compte qu’il y a des constructions partout mais on voit que les hauteurs des constructions diminuent en allant vers l’est. De même, en survolant le golf de Bussy-Saint-Georges, on se rend compte à quel point c’est magnifique », décrit l’agent immobilier.

« Des personnes qui avaient une forte appréhension, sortent émerveillés »

Même les enfants peuvent participer à ce vol mémorable, à partir de 5-6 ans. Aucune inquiétude si vous développez une phobie de l’avion, vous pouvez offrir ce vol en cadeau à un proche. « Des personnes qui avaient une forte appréhension, sortent émerveillés », souligne Aurélien. Son étonnante agence immobilière se situe au sein de l’aérodrome de Meaux-Esbly, à l’école de pilotage Mach 01, à Isles-lès-Villenoy, en Seine-et-Marne (77): « Je ne vois plus la nécessité d’avoir une agence avec pignon sur rue. Avec la crise sanitaire, les modes de fonctionnement des agences immobilières ont totalement changé », assure-t-il.

Aurélien Coquin a une double casquette: il est à la fois gérant de l’école et agent immobilier. Il a travaillé pendant 16 ans au sein d’agences Laforêt avant d’arrêter son activité pendant le premier confinement. « J’étais pilote, je volais pour mon plaisir et je parquais mon avion dans cet aéroclub. Le propriétaire voulait vendre, j’ai donc repris l’école de pilotage en avril dernier », retrace-t-il. Il propose donc des baptêmes de l’air et des formations en pilotage. Le secteur de l’immobilier l’intéressant toujours, il se décide à créer un projet innovant, qui lui permet de consacrer du temps à ses clients, des visites depuis les airs: « Je pilote mes deux activités depuis le même endroit et développe ainsi mes deux passions: l’immobilier et l’aéronautique», se réjouit-il. Aurélien Coquin a ainsi offert une petite dizaine de vols depuis le mois d’avril dernier. Il cherche maintenant à recruter des personnes sensibles à l’aéronautique, pas forcément des pilotes, qu’il formerait au pilotage afin qu’elles emmènent ses clients en vol.