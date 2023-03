Pour ces nouvelles halles, même l’architecture utilise la filière courte

Le nouveau marché couvert de Saint-Dizier, inauguré le 10 mars, accueille 28 producteurs locaux.

Les Halles de Saint-Dizier , le nouveau marché couvert de la commune située en Haute-Marne (52) qui s’étend sur 1200 m², sont dédiées aux produits locaux (boucheries, fromageries, maraîchers...) et les architectes Aurélie Husson et Christophe Aubertin, du collectif d’architectes nancéens Studiolada, à l’origine du projet, ont voulu faire écho à cette dimension locale . « Tout comme les aliments vendus sur le marché, la pierre vient du coin et le bois aussi. On cuisine tout cela et on fait une recette contemporaine tout en déployant une logique de filière courte », argue Christophe Aubertin. Les 600 tonnes de pierre utilisées viennent d’Euville, dans la Meuse, et le bois, chevron en sapin, provient des Vosges. Il présente des traces de scolyte, une maladie qui sévit dans les forêts vosgiennes. Le projet valorise cette masse d’arbre de qualité qui a été coupé dont le seul défaut réside dans des taches noires ou bleues qui ne dérangeaient en rien les architectes.

De même, le mobilier du parvis d’une dizaine de mètres qui précède l’entrée du marché est local. Des grands bancs circulaires réalisés par la fonderie GHM, située à une trentaine de kilomètres de Saint-Dizier, ont été entreposés pour que les habitants profitent de la nouvelle place, à l’inverse de l’ancien marché qui était collé à la rue. « Il s’agit d’une entreprise locale qui a aussi réalisé le mobilier parisien, les fontaines Wallace mais aussi les entrées de métro Guimard ou encore l’éclairage du pont Alexandre III , énumère avec fierté Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier. Avant d’ajouter: Tout ce qui a marqué l’imaginaire mondial parisien vient de chez nous. Paris est la vitrine de Saint-Dizier. On est l’atelier du Paris de la Belle Époque.» Les commerçants peuvent être présents sur les 19 étals en intérieur mais aussi à l’extérieur, dans l’un des 8 étals sous auvent. Une mini-brasserie située à l’intérieur dispose d’une grande terrasse extérieure dédiée.

Changer de regard sur les villes moyennes

Autre défi, de grands murins, des chauves-souris protégées , sont venus complexifier le chantier. « I l fallait faire en sorte qu’il n’y ait pas de vibration lors du chantier pour ne pas les faire fuir ni perforer les halles », explique le maire de Saint-Dizier. Si les chauves-souris n’avaient pas élu domicile sous les anciennes halles, il aurait suffi de démolir les caves et de monter un bâtiment classique. « Là, le sol de la nouvelle dalle flotte au-dessus du sol existant. Une charpente métallique permet de suspendre la dalle actuelle à 60 centimètres de l’ancienne dalle », décrypte Christophe Aubertin. Une autre prouesse architecturale est visible comme les 16 arcs en pierre de taille avec la portée la plus grande d’Europe (23 mètres). Un chantier qui a coûté 6 millions d’euros, cofinancé à 80% par l’État, la région Grand Est, le département...

Le message envoyé pour une ville moyenne de 24.000 habitants comme Saint-Dizier, qui a subi la désindustrialisation, un enclavement géographique et un contexte démographique difficile, est fort. « On veut montrer qu’on peut déployer chez nous, une ville à qui tout tourne le dos, une halle gourmande de haute qualité », affirme le maire qui invite à changer de regard sur les villes moyennes « car près de 20 millions de Français vivent dans ces villes ». Pour réussir, « faire d’une ville moyenne une ville qui ait tout d’une grande et ne pas considérer que la ville est au milieu de nulle part, sans ligne LGV ».