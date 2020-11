Polette ou les lunettes chics et pas chères

Avez-vous entendu parler de la marque de lunettes Polette ? Lancée en 2011, cette marque a réussi son pari de proposer des lunettes chics à des prix très compétitifs. Découvrons ensemble la problématique de départ et les raisons du succès.

Polette ou les lunettes chics et pas che?res - iStock-GeneralPhotos

Les lunettes, un produit vendu trop cher sur le marché

Minimiser le prix pour maximiser les ventes

Un succès grandissant années après années

Au cours de leurs recherches, Pierre Wizman et Pauline Cousseau se sont rendu compte que les lunettes n'étaient pas le produit le plus complexe à concevoir. Selon Pierre Wizman, « la vérité, c'est que la lunette est un produit qui ne coûte rien à fabriquer, c'est juste du plastique sans ajout de technologie ». Ils constatent également que les composants des lunettes vendues sur le marché français proviennent tous de Chine, les matières premières y compris. Malgré une fabrication plutôt simple, le prix des lunettes en France avoisine les 400€. Fort de ce constat, Pierre et Pauline décident de s'expatrier en Chine et de lancer leur business de lunettes.Usines, matières premières, instruments de fabrication, expertise du verre : la Chine semble être l'eldorado pour produire des lunettes, surtout à Dayang, la capitale mondiale du verre. Polette fabrique tous ses verres. Comment ça fonctionne, pour Polette ? Toutes les montures sont stockées et les verres sont fabriqués à la demande. La marque connaît un large succès en Chine, mais ce n'est pas tout. L'objectif de Polette, dès sa création, était de rétablir le vrai prix des lunettes. Ainsi, ces dernières sont vendues quasi à prix coûtant : les montures coûtent entre 5 et 30 euros, voire 50 euros si elles contiennent des matières comme le titane, et les verres simples coûtent 10 euros. En affichant des prix si bas, la stratégie est la suivante : avec des prix bas, rien n'empêche d'acheter des paires régulièrement. Pouvoir changer de lunettes comme de chemise est désormais possible, et cela fait le succès de Polette.En 2019, Polette a dépassé les 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, loin des 2 millions d'euros de la première année. Le pari était audacieux, il est désormais réussi : depuis sa création, Polette affiche une croissance sans précédent. La marque de lunettes en ligne livre plus de 4000 colis par jour. Elle est présente physiquement à Milan, Barcelone, Berlin, Bordeaux, Lyon, aux Etats-Unis, et bientôt à Londres. En 2020, l'application mobile vient révolutionner la stratégie de Polette. À terme, le site n'existera plus, faisant de l'application l'unique interface digitale. Le but ? Personnaliser l'expérience achat au maximum, gagner du temps, mieux gérer les flux en magasin. Le phygital prend toute son importance dans cette démarche : un test optique peut être réalisé en magasin, puis être envoyé sur l'application mobile : il ne reste plus au client qu'à choisir son modèle qu'il le souhaite et dont il pourra changer facilement, bien sûr !