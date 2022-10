Polémique sur les chauffe-eau et les compteurs Linky : que change la mesure prise par Enedis ?

L'annonce d'un changement dans le pilotage de certains ballons d'eau chaude a suscité l'interrogation et parfois la colère d'utilisateurs du compteur connecté.

Depuis vingt-quatre heures, de nombreux Français s'interrogent, voire s'insurgent, de la mesure prise par Enedis à la demande du ministère de la Transition énergétique en ce qui concerne, notamment, les ballons d'eau chaude. La formulation selon laquelle la manœuvre consistait à couper le chauffe-eau de plusieurs millions de ménages par le biais de leur compteur Linky entre midi et 14 h a suscité l'ire des spécialistes. Le Figaro revient en détail sur les tenants et les aboutissants de la mesure qui, comme précisé dès mardi , devrait se révéler parfaitement indolore.

Commençons par préciser que la mesure ne concerne que les foyers, entreprises et collectivités qui ont souscrit à une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et qui ont choisi un abonnement dit « heures pleines/heures creuses » auprès de leur fournisseur d'électricité. C'est justement ce mécanisme « heures pleines/heures creuses » , qui existe déjà depuis les années 70, qui se trouve en réalité au cœur de la mesure décidée par les pouvoirs publics. Ce type de contrat consiste à faire fonctionner via le compteur électrique certains appareils aux heures où la demande sur le réseau électrique est faible – les heures dites « creuses » – en contrepartie d'une facturation moins élevée. Ce pilotage en différé est réalisé grâce à un « signal par impulsion électrique qui déclenche dans un sens ou dans l'autre le télérupteur sur lequel est branché » l'appareil électrique, explique Nicolas Goldberg, spécialiste de ces questions.

Suppression du régime d'heures creuses entre midi et 14 h

Le chauffe-eau fait partie de ces appareils électriques pilotables dans la mesure où il fonctionne par accumulation : l'eau est chauffée puis stockée à température dans le ballon et donc consommable en différé. De la même manière, les radiateurs électriques à inertie ou accumulation, ainsi que certains appareils électroménagers (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle notamment), peuvent être programmés par l'utilisateur pour fonctionner aux heures creuses, lorsque la demande en électricité sur le réseau est faible.

Dans beaucoup de contrats, la période dite « creuse » a lieu la nuit, de 20 h à 8 h, et en milieu de journée. La mesure prise par le gouvernement et mise en place par Enedis consiste tout simplement à supprimer le régime d'heures creuses entre midi et 14 h, parfois appelées « heures creuses méridiennes » . « Certaines heures creuses ne sont pas bien placées. Typiquement la plage 12 h-14 h n'est désormais plus pertinente en heures creuses car c'est potentiellement un moment de tension sur le réseau électrique » , indique Nicolas Goldberg. En bref, les habitudes de consommation ont changé et les heures creuses méridiennes ne le sont plus vraiment.

La suppression du régime d'heure creuse en milieu de journée à compter du 15 octobre prochain permettra donc d'éviter sur cette plage horaire le déclenchement automatique des appareils tels que le chauffe-eau électrique. « Cette mesure sera quasi transparente pour le consommateur » , rappelle Nicolas Goldberg sur LinkedIn. Même constat pour l'association de consommateurs UFC-Que Choisir : « hormis de gros besoins d'eau chaude au milieu de la journée, la mesure pourrait passer inaperçue » . En résumé, les foyers concernés par la mesure ne devraient pas manquer d'eau chaude, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit.

Des économies d'énergie non négligeables

Comme déjà indiqué, les contrats « heures creuses/heures pleines » préexistaient au déploiement du compteur Linky. Alors pourquoi seuls los foyers qui en sont équipés sont concernés ? Parce que « Linky permet de préserver le tarif heure creuse tout en décalant le lancement du chauffe-eau» , explique Thierry Sudret, directeur d'exploitation d'Enedis. Sans cette option propre au compteur Linky, la mesure aurait coûté cher aux ménages : l'ensemble de leurs appareils auraient été considérés comme fonctionnant en heure pleine et la facturation de l'électricité aurait ainsi augmentée. Par ailleurs, la mesure n'est en aucun cas coercitive. Il est permis à tout un chacun de désactiver l'asservissement de son chauffe-eau au régime « heures pleines/heures creuses », mais cela n'a «aucun intérêt » , défend Nicolas Goldberg.

Pour rappel, les économies d'énergie permises par la mesure ne sont pas anecdotiques : 2,5 GW à 12 h 30 et 1 GW à 13 h, selon Enedis. De quoi limiter davantage les risques de coupure électrique lors du pic qui survient quotidiennement entre midi et 14 h. « Le compteur Linky est plus que jamais un outil essentiel au service d'une consommation électrique plus responsable », martèle le gestionnaire du réseau électrique.