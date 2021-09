Devant le succès des formations à distance proposées en 2020, Pôle emploi poursuit sur sa lancée. Quels sont les domaines proposés ou encore les modalités d'inscription ? Réponses.

Pôle emploi propose des formations en ligne - iStock-metamorworks

150 formations Pôle emploi

Les domaines proposés

Les formations en pratique

A noter

Sur son site web, Pôle emploi explique proposer 150 nouvelles formations en ligne afin de préparer les demandeurs d'emploi à travailler dans 20 secteurs professionnels. Ces formations se font à distance, sont gratuites (financées par le Plan d'investissement dans les compétences) et peuvent même être rémunérées (dans certains cas). Les formations débutent avec des apprentissages à domicile qui sont suivis d'une période de stage en entreprise. Un suivi pédagogique est également assuré tout au long de la formation. En tout, 24 % des formations sont professionnalisantes et 73 % sont certifiantes. À la fin du cursus, vous obtenez un titre, une certification professionnelle ou un diplôme d'État. Pour suivre ces formations, il faut une connexion internet, plusieurs heures à y consacrer au quotidien et, idéalement, un environnement calme. Pôle emploi propose en outre un test en ligne afin que les personnes intéressées puissent vérifier si elles sont faites ou non pour les formations à distance. En une minute seulement, il est possible de s'autotester. Les résultats peuvent ensuite être partagés avec l'organisme de formation.Les formations à distance mises en place par Pôle emploi couvrent différents domaines : le numérique : développeur web, architecte logiciel... ; la vente et le marketing : négociateur technico-commercial, vendeur-conseil en magasin... ; le bâtiment : électricien... ; l'éducation et le soin : garde d'enfants à domicile, préparation au concours ATSEM... ; les métiers de bouche : cuisinier... ; le commerce : fleuriste, coiffeur... ; la comptabilité ; les langues ; la création d'entreprise.Divers outils sont employés pour les formations proposées par Pôle emploi : vidéos, cours en ligne, jeux sérieux, classes inversées, mentorat/suivi individualisé (formateur, responsable pédagogique, coach...)... De plus, des groupes d'apprenants sont formés afin que ces derniers échangent. Enfin, des équipes techniques guident les personnes en formation. Pour avoir accès aux formations Pôle emploi, il faut se rendre sur le site de l'organisme, rubrique « Trouver ma formation ». On peut également y accéder via l'application mobile « Ma formation » ou encore sur le site emploi-store. Pour s'inscrire, il suffit de contacter l'organisme de formation. Le formateur recontacte ensuite la personne concernée afin de mettre en place un parcours pédagogique personnalisé. Le projet doit être validé par le conseiller de la personne souhaitant suivre une formation. Les nouvelles formations en ligne proposées par Pôle emploi s'adaptent à chacun et sont ouvertes depuis le 23 août dernier. Pour 2021, Pôle emploi souhaite ouvrir 30 000 places. Avec ces formations lancées en août, cela fait déjà un tiers de l'objectif atteint. Et s'il n'y a plus de places disponibles pour une formation ? Pôle emploi étudie la possibilité d'acheter des places pour proposer une nouvelle date de formation au demandeur d'emploi.Le 27 septembre, Jean Castex (Premier ministre) a annoncé qu'en 2022, l'objectif sera de former 1,4 million de demandeurs d'emploi.