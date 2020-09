Places de parking : le prix de la location est en hausse depuis le déconfinement

Les prix des places de parkings sont en hausse dans plusieurs grandes villes françaises, selon l'entreprise Yespark qui a analysé le prix des 40 000 places mises en location sur sa plateforme. Une tendance qui va se prolonger dans les mois à venir, avec une demande qui progresse depuis la fin du confinement.

Le prix des locations de parking est globalement en hausse dans les grandes villes de France. C'est le constat fait par Yespark, une entreprise qui a analysé les prix des 40 000 places de parking qu'elle loue sur 3 000 sites en France, rapporte Le Parisien. En comparant le prix moyen d'une place de parking en août 2020 par rapport à l'an dernier, la plateforme a noté une hausse de 1,75 % sur l'ensemble du pays.

Fortes hausses à Grenoble, Lille et Toulouse

« Ce n'est pas une augmentation très forte mais il faudra refaire l'exercice dans six mois », explique Thibaut Chary, cofondateur de Yespark. « Les prix grimpent actuellement. » Les plus fortes hausses ont été repérées à Grenoble (+53 %), Lille (+42 %) et Toulouse (+20 %).

Dans les autres grandes agglomérations, la hausse varie de 1 à 8 %. Toutefois, huit villes affichent des baisses de prix. C'est le cas de Montpellier (-21 %), Strasbourg (-19 %) et Toulon (-14 %). C'est évidemment à Paris que les prix sont les plus élevés, avec des places de parking à 118 €/mois en moyenne. Nîmes se classe en deuxième position (90 €/mois), devant Nice (88 €/mois), Lyon (79 €/mois) et Bordeaux (77 €/mois).

Plus de demande et moins d'offres

Pour expliquer cette hausse globale des prix, Yespark indique que la demande de places de parking est plus forte qu'avant le confinement. De plus, « les gens qui ont un parking s'en servent plus souvent qu'avant », selon Thibaut Chary. De quoi créer quelques tensions sur le marché.

En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, les Français optent aussi davantage pour les transports individuels, dont la voiture. Problème : le nombre de places de stationnement en surface a baissé « avec les nouvelles terrasses de restaurants et pistes cyclables », indique Yespark. La hausse des prix devrait donc se poursuivre dans les mois à venir.