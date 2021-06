Placements sans risque : PEL, Livret A ou assurance vie ?

Le Revenu vous aide à sélectionner le support sans risque le plus adapté à votre situation. (© Fotolia)

Les ménages restent prudents avec leur épargne, malgré de faibles taux de rémunérations. Plusieurs supports sans risques sont à leur disposition mais ils n'offrent pas tous les mêmes caractéristiques. Tour d'horizon des avantages et faiblesses du Livret A, de l'assurance vie en euros et du PEL.

Force est de constater que les Français sont prudents avec leur épargne.

En 2019, les placements sans risques représentaient près de 64% du patrimoine financier des ménages (5.437 milliards d'euros) selon la dernière étude annuelle de la Banque de France.

Garantie du capital investi

Trois produits concentrent l'essentiel de ces encours de précaution : l'assurance vie en euros, le Livret A et le plan d'épargne logement (PEL).

Ces placements ont tous l'avantage d'assurer une garantie du capital investi. Mais ils comportent aussi de nombreuses différences, en matière de rendement et de liquidité notamment.

Pour vous aider à choisir le support sans risque le plus adapté à votre situation, Le Revenu a passé au crible les atouts et faiblesses des fonds en euros, du Livret A et des PEL.

Livret A : le plus liquide mais le moins rentable

Le Livret A est très apprécié par les Français. Après une année 2020 record, dopée par une série de confinements propices à l'épargne, le petit livret rouge continue à séduire. Fin avril, sa collecte nette a atteint 2,95 milliards d'euros, un niveau inférieur au record enregistré un an plus tôt (5,47 milliards), mais supérieur à celui de 2019.

Atouts du Livret A

Ouverture, dépôt, retrait, clôture, virement... toutes les opérations effectuées au sein du Livret A sont gratuites. Mieux encore, les intérêts sont