Placements : quatre actions, trackers et fonds pour investir durable et rentable

41% des français sont intéressés par les placements responsable (AMF) (© phovoir/JF Monier AFP/Air Liquide/CC)

La crise du Covid-19 a mis en évidence un fait majeur : les placements durables battent désormais leurs équivalents généralistes. Pour vous aider à miser sur cette thématique d'investissement, Le Revenu a sélectionné quatre actions, quatre fonds et quatre trackers.

Ceux qui persistent à croire qu'investir en Bourse sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères dits ESG, pour les spécialistes) réduit la performance doivent réviser leur jugement. Non seulement votre placement aura un objectif sociétal, et, sur le plan financier, vous y gagnerez !

Entre janvier et fin juillet, l'écart de performance entre les indices MSCI standards et leur équivalent SRI (Socially responsible investing) est de 2% aux États-Unis et de 6,3% en Europe. Bref, la crise du Covid a mis en évidence un fait majeur : les placements durables battent leurs équivalents généralistes.

Pour les spécialistes, ce n'est pas une surprise. «En dix ans, les 40 valeurs européennes les mieux notées en termes de critères ESG progressent de 268%, contre «seulement» + 71% pour les 40 les moins bien notées», explique-t-on à la Financière de l'Échiquier.

La tendance semble inévitable : les entreprises qui ignorent les exigences ESG seront de plus en plus délaissées par les investisseurs tandis que les autres seront de plus en plus recherchées et donc mieux valorisées en Bourse.

Air Liquide et Schneider en vedette

Air Liquide et Schneider Electric sont des cas d'école. Positionnés très tôt sur les enjeux climatiques, ces titres sont en hausse depuis le début de l'année alors que le CAC 40 recule, lui, de