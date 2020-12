Placements : bilan 2020, conseils 2021

Le Revenu vous guide dans vos choix de placements pour 2021. (© M.Verch/Flickr)

Après une année atypique pour votre argent, Le Revenu demeure fidèle à la Bourse et à l'immobilier locatif à crédit. Les produits à taux fixe (livrets bancaires, épargne logement, assurance vie en euros) offrent peu de perspective de gain. Explications et conseils.

Quel paradoxe ! Les Français n'ont jamais autant épargné - 105 milliards d'euros de janvier à septembre, soit 40% de plus qu'en 2019 (1) - alors que l'épargne n'a jamais rapporté aussi peu.

Inquiets pour leur avenir, ils économisent à tour de bras en privilégiant des placements de taux (dépôts à vue et livrets bancaires pour l'essentiel) au rendement négatif net d'inflation.

A quelques jours de la fin de l'année, Le Revenu vous propose bilan 2020 des grandes familles de placements et ses conseils pour 2021.

Livrets bancaires : les rendements vont rester bas

Dans un contexte d'envolée du chômage et d'anticipation de hausses d'impôts pour renflouer les caisses de l'Etat, les épargnants privilégient les supports liquides où l'argent demeure disponible à tout moment. Comment les en blâmer ?

Conseil pour 2021 : faites le plein de vos Livret A et LDDS et placez l'excédent sur un PEL ou un contrat d'assurance vie en euros plus rémunérateur. Dans un pays où la protection sociale est aussi développée, conserver plus de quatre mois de ressources sur des livrets bancaires (Livret A, LDDS, LEP, etc.) a peu de sens.

Immobilier : osez investir dans des villes moyennes

«La pierre rassure les acheteurs. Quoi qu'il arrive en Bourse, ils possèderont toujours un toit pour se loger», explique Stéphane