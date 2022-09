Peur des coupures d'électricité, explosion des factures... Les entreprises se ruent sur les groupes électrogènes

À l'approche d'un hiver sous haute tension sur l'approvisionnement énergétique, beaucoup de sociétés se tournent massivement vers cet équipement.

Alors que des coupures ciblées d'électricité ne sont pas totalement écartées pour cet hiver, les entreprises optent en masse pour l'achat de groupes électrogènes. « Nos ventes connaissent une augmentation de 40% depuis le mois d'août. Les demandes viennent de tous les secteurs d'activité, l'industrie comme l'agriculture. Les chefs d'entreprises ont peur des coupures d'électricité et que cela affecte trop leur activité ou le maintien de leur stock notamment pour les chambres froides », explique Pascal Verrière, dirigeant de Pramac, fabricant et vendeur de groupes électrogènes.

Une inquiétude effectivement partagée par Bruno Lemaistre, dirigeant des établissements Boizet, spécialisés dans la fabrication et commercialisation de jambons secs. « Si les réfrigérateurs ou les séchoirs ne peuvent pas fonctionner pendant plus de 24 heures, on peut perdre notre stock de jambon sec. Sur une seule usine, cela représente près de 3 millions d'euros de stocks. Une telle perte serait dramatique », explique-t-il. Pour éviter cela, ce chef d'entreprise vient d'acquérir un groupe électrogène pour 40.000 euros. « J'aurais aimé en acheter trois mais il n'y en a plus de disponibles », reconnaît-il. Une difficulté pour répondre à l'ensemble de la demande reconnue par la société Pramac : « On a effectué des demandes d'approvisionnements mais certains produits de fabrication ne seront pas disponibles avant plusieurs mois », reconnaît le dirigeant de l'entreprise.

Faire des économies

Au-delà des craintes autour de potentielles coupures d'électricité qui pourraient intervenir cet hiver, le regain d'intérêt des entreprises pour les groupes électrogènes s'explique également d'un point de vue financier. « De nombreuses entreprises nous contactent car utiliser un groupe électrogène leur permettrait d'effectuer des économies sur leur facture d'électricité », met en avant Éric Hunault, président du groupe Chaplain, spécialisé notamment dans la vente et la maintenance de groupes électrogènes.

C'est notamment ce qui a convaincu le dirigeant des établissements Boizet : « En août, notre facture d'électricité a été multipliée par quatre. Avec un groupe électrogène, cela aurait été moins cher ». D'après les données communiquées par la société Pramac, un groupe électrogène d'une puissance de 50kva, suffisant pour alimenter en énergie une petite surface alimentaire, coûte 23.000 euros. L'équipement doit ensuite être alimenté en fioul ou en Gazole non routier (GNR) à raison de 8 litres par heure, ce qui représente environ 10 euros par heure.

Un prix qui pourrait tout de même connaître une hausse. « Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui sont en train de passer du gaz au diesel, ce qui est un vrai souci. Ils fondent sur les générateurs diesel. Le diesel, au passage, ce ne sera pas très bon pour les émissions de CO2, parce que c'est juste moins cher. Malgré tout, ça a monté, ça monte, parce que comme on voit de plus en plus d'industriels acheter du diesel, les cotations du diesel européen montent, et entraînent, quelque part, le fioul », a mis en garde ce mercredi, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, face à l'Assemblée Nationale.

» LIRE AUSSI - Énergie : le Medef demande un plafonnement du prix de l'électricité

Pour le moment, les sociétés intéressées par le recours aux groupes électrogènes sont surtout des entreprises de taille moyenne. « Avec l'extension du bouclier tarifaire aux petites entreprises, elles sont quant à elles moins concernées. Les grandes entreprises possèdent, de leur côté, déjà des groupes électrogènes de secours », précise Éric Hunault, président du groupe Chaplain. Mais certaines PME n'ont pas toujours les moyens de s'équiper à hauteur de leurs besoins. « Les entreprises achètent ce qu'elles peuvent en termes d'équipement. En cas de coupure ou de factures d'électricités trop élevées, elles travailleront en mode dégradé », décrit Éric Hunault.